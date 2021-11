In Sachsen sind Krankenhäuser überlastet: Wegen der Corona-Pandemie belegen zu viele Patientinnen und Patienten die Intensivstationen. Mecklenburg-Vorpommern hilft, eine Patienten kam jetzt per Hubschrauber nach Rostock. Warum sie nicht wie geplant in der Unimedizin, sondern im Südstadt-Klinikum liegt und wie es ihr geht.