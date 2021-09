Rostock

„Nur“ neun neue Corona-Fälle am Dienstag, die Inzidenz wieder unter der 40er Marke. Wenn die Infektionszahlen in Rostock in den kommenden Tagen nicht spürbar nach oben schnellen, gibt es gute Nachrichten für die Schülerinnen und Schüler in der Hansestadt. Denn bereits ab kommenden Montag könnte dann auch für sie die Maskenpflicht im Unterricht wegfallen.

In den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres mussten noch alle Schulkinder landesweit Maske tragen. Nach dieser sogenannten Schutzphase durfte gelockert werden – allerdings in der größten Stadt des Landes nur für wenige Tage. Angesichts steigender Infektionszahlen wurde in den Schulen in Rostock schnell die Pflicht, auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wieder eingeführt.

Rostock in der Corona-Risikobewertung wieder grün

Nun aber scheint sich die Lage zu entspannen: Rostock ist seit Wochenbeginn in der Risikobewertung des Landes wieder ein „grüner“ Fleck auf der Karte. Zwar ist die Inzidenz immer noch im „gelben“ Bereich und damit zu hoch. Aber: In den Krankenhäusern der Region – also in Rostock selbst und im Landkreis Rostock – ist die Lage entspannt. Die Auslastung der Intensivstationen liegt bei gerade mal 4,4 Prozent.

„Laut Landesverordnung müssen wir wieder fünf Tage in Folge im grünen Bereich liegen, um die Maskenpflicht an den Schulen außer Kraft setzen zu können“, sagt Rostocks Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke). Theoretisch wäre – wenn nichts dazwischen kommt – am Montag die Maske wieder überflüssig. Die Stadt werden rechtzeitig informieren, um die Lockerungen wirklich in Kraft treten können.

Von Andreas Meyer