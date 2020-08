Rostock

Auf dem Gehweg vor der Rostocker Borwinschule stehen am Montagmorgen Schüler der zwölften Klasse. Nicht vor dem Haupteingang, sondern vor dem ihnen zugewiesenen Eingang am Schulhof. Einige tragen Masken, viele aber nicht, manche rauchen.

Dass etwas anders ist als sonst, erkennt man auch an der Uhrzeit: Es ist schon 9.40 Uhr und der Unterricht hat noch nicht begonnen. Wegen zweier Corona-Fälle bei Schülern fiel der erste Unterrichtsblock für alle Schüler aus. Die beiden betroffenen Klassen blieben komplett zu Hause.

„Sorgen mache ich mir um meinen Abschluss“

Eine Ansteckung fürchten die Schüler, die auf Einlass warten, nicht – dafür etwas anderes: „Sorgen wegen Corona mache ich mir nicht, aber um meinen Abschluss“, sagt eine 17-Jährige, die in diesem Schuljahr Abitur machen möchte. Schon im Frühjahr war in der elften Klasse wegen Corona so viel Unterricht ausgefallen, dass große Lücken im Abi-Stoff aufgerissen wurden. Sollte die Borwinschule doch noch komplett geschlossen werden, könnten die Lücken noch größer werden.

Doch danach sieht es vorerst nicht aus. Die Schule hatte in den Sommerferien einen Hygieneplan nach Vorgaben des Landes, der Hansestadt und des Gesundheitsamtes erarbeitet, der ausgerechnet am Montag in Kraft trat – Feuerprobe also gleich inklusive. „Besonders wichtig sind dabei das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, der versetzte Unterrichtsbeginn für definierte Schülergruppen, zugewiesene Pausenaufenthaltsbereiche und zu nutzende Eingänge sowie festgelegte Essenszeiten“, schreibt Schulleiter Uwe Both auf der Schul-Homepage.

„Irgendwann wieder zum normalen Leben zurückkehren“

Weiter heißt es dort: „Bei einer eventuellen Infektion eines Schülers oder Lehrers können wir so die Ansteckung nachverfolgen und dann nur Teile der Schülerschaft in Quarantäne schicken, aber den Schulbetrieb für andere Schüler aufrecht erhalten.“

Der Vater eines Schülers der achten Klasse, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, begrüßt die Maßnahmen: „Ich finde gut, dass es so ein Hygienekonzept gibt, so dass nicht gleich der ganze Unterricht wieder runtergefahren werden muss. Wir müssen ja irgendwann wieder zum normalen Leben zurückkehren.“ Angst um seinen 13-jährigen Sohn, der weiter zur Schule gehen soll, habe er nicht: „Das Risiko, sich in der Schule zu infizieren, ist auch nicht höher als anderswo. Es ist eben wichtig, dass sich alle an die Corona-Regeln halten.“

„Es wurde ohne Panik reagiert“

Auch der Vorsitzende des Landeselternrats, Kay Czerwinski, begrüßt das Vorgehen an der Borwinschule: „Das ist genau das, was wir eigentlich möchten, denn der Präsenzunterricht hat oberste Priorität.“ In Graal-Müritz hatte die dortige Ostseegrundschule nach einem Corona-Fall bei einem Schüler am Freitag für zwei Wochen komplett schließen müssen. Czwerwinski berichtet, dass er von vielen Eltern weiß, die sehr erbost über die jüngsten Corona-Fälle sind. „Wir müssen uns Gedanken machen, ob Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten so lange zu Hause bleiben müssen, bis sie zwei negative Tests vorweisen können.

Die Vorsitzende des Stadtelternrats, Doreen Hartwig, lobt: „Es wurde ohne Panik und mit Augenmaß reagiert, die Informationen sind schnell geflossen.“ Da allerdings weitere Corona-Fälle an Schulen zu erwarten seien, müsse jetzt ein Konzept für Fernunterricht für alle Schüler entwickelt und auch die Frage der technischen Ausstattung geklärt werden.

Erster Test bei Urlaubsrückkehrern war negativ

Der Vater des Achtklässlers an der Borwinschule macht den Eltern der infizierten Kinder keine Vorwürfe. „Man darf ja Urlaub auch außerhalb von MV machen. Wie ich gehört habe, war die Familie in der Türkei auch nicht in einem Risikogebiet. Zudem haben sie sich ja am Flughafen freiwillig testen lassen.“ Die Großfamilie war erst Anfang vergangener Woche aus der Türkei zurückgekehrt. Ein erster Test bei der Einreise war noch negativ. Kontrollen zum Wochenende zeigten jedoch, dass sich die vier Kinder der Familie mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zwei Kinder besuchen die Borwinschule.

Die anderen beiden sind an der Werner-Lindemann-Grundschule. Ein Kind soll im neuen Schuljahr aber noch nicht am Unterricht teilgenommen haben, das zweite Kind war lediglich am Freitag im Unterricht. An diesem Tag fand jedoch ein Schulfest unter freiem Himmel statt und kein Unterricht in geschlossenen Räumen.Aus Rathaus-Kreisen heißt es, das Gesundheitsamt habe daher entschieden, dass keine Quarantänemaßnahmen in der Grundschule selbst nötig seien.

Von Axel Büssem