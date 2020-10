Rostock

Bei der stationären Aufnahme einer neuen Bewohnerin in der Psychiatrischen Fachpflegeeinrichtung in Rostock-Groß Klein wurde festgestellt, dass die Frau an dem Coronavirus erkrankt ist. Da nun alle weiteren 23 Bewohner und 30 Mitarbeiter der Einrichtung ebenfalls getestet werden müssen, bleibt die Psychiatrische Fachpflegeeinrichtung bis zum 7. Oktober vorsorglich für alle externen Besucher geschlossen. Darüber informiert das Gesundheitsamt der Hanse- und Universitätsstadt.

Bisher zeigt keiner der Betroffenen Symptome, heißt es weiter von der Stadt. Ein mobiles Testteam soll sie am Sonnabend vor Ort testen.

Am selben Tag wurde bereits bekannt, dass wegen eines Corona-Falls das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg seine ambulante Physiotherapie schließen musste. Dort wurde eine Mitarbeiterin positiv auf Covid-19 getestet. Sie hatte bislang keine Symptome.

Von OZ