Eigentlich sollten Müllberge bei öffentlichen Festen in Rostock längst Vergangenheit sein. Doch die Pandemie verhagelt die Ökobilanz der Hansestadt: Plastikbecher und Einwegverpackungen sind nun wieder an der Tagesordnung. Im Szeneviertel KTV gibt es unterdessen Streit um verschwundene Mülltonnen.

Mülleimer am Doberaner Platz in Rostock: In Rostock sind Mülleimer knapp, in der Doberaner Straße baute die Stadt sie sogar ab. Quelle: Gerald Kleine Wördemann