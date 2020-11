Kostenlos bis 19:34 Uhr Corona an Berufsschule in Rostock: Über 400 Schüler in Quarantäne

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt, dass einige Schüler der Beruflichen Schule „Alexander Schmorell“ in Rostock positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. In der Folge muss nun eine große Masse der Mitschüler in Quarantäne.