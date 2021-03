Rostock

Die Gerüchteküche brodelt. Es heißt: Chefkoch Johannes „Joe“ Roselt gibt den Löffel ab. Das stimmt – und zwar an einen Weltstar: Frans Zimmer alias DJ Alle Farben heuert bei Roselt in der Küche des beliebten Rostocker Restaurants „Blauer Esel“ an. Zusammen wollen Profikoch und Musik-Produzent ein Vier-Gang-Menü zaubern, das Genießer dahinschmelzen lässt.

Mit Hits wie „Bad Ideas“ und „Fading“ bringt Alle Farben Millionen Fans rund um die Welt zum Tanzen. Er arbeitet mit Stars wie Nico Santos oder James Blunt zusammen und legt bei großen Festivals auf. Dass er nicht nur am Mischpult, sondern auch an den Herdplatten was auf der Pfanne hat, will Frans Zimmer an drei Abenden Ende April in Rostock beweisen.

Star-DJ lässt nichts anbrennen

Daran, dass sie im Team den Geschmack der Gäste treffen werden, hat Joe Roselt keinen Zweifel. Sein prominenter Co-Koch sei talentiert – auch am Herd. „Ich höre Frans’ Musik schon seit Jahren und habe ihn auf vielen Festivals erlebt. Ich war erstaunt, wie viel Know-how er in Sachen Kochen hat.“

Rostock: Im „Blauen Esel“ ist Melanie Germanotta die Chefin. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Das Kochen und Backen ist schon immer eine große Leidenschaft von mir“, erklärt Frans Zimmer, „Seit dem letzten Jahr habe ich dafür nun eine Menge Zeit und habe angefangen, meine Koch- und Backkünste zu verfeinern und zu perfektionieren.“ Seine Rezepte und Kreationen teilt er mit seinen Fans – unter @allefarben-kitchen auf Instagram und Youtube.

Heiße Tipps vom Profi will sich der Hobbykoch jetzt in Rostock holen. „Ich fand es schon immer sehr interessant, wie es in einer Küche eines Restaurants ‚hinter den Kulissen‘ abläuft. Diese Chance hat sich nun über einen gemeinsamen Kontakt zum Restaurant ‚Blauer Esel‘ ergeben. Ich freue mich wirklich sehr, dass sich Miro und Melly (Germanotta, Inhaber des ‚Blauen Esel‘; Anm.d.Red.) dazu bereit erklärt haben, dieses tolle Projekt mit mir umzusetzen.“

Menü mit Musik und Überraschungen

Das Kochevent ist für den 29. und 30. April sowie den ersten Mai geplant. Eigentlich hatte es schon Ende März stattfinden können. Weil der Corona-Lockdown Innengastronomie noch nicht zulässt, wurde die Aktion um einen Monat verschoben. Die Tickets für die neuen Termine sind begehrt. Karten gibt es fast nur noch für den Premierenabend.

Frans Zimmer macht Gästen schon jetzt Appetit auf das Event. „Es wird nicht nur ein großartiges Menü geben, welches ich zusammen mit Joe kreiert habe, sondern wir haben uns noch viele weitere Überraschungen natürlich auch musikalischer Art überlegt, um unseren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten.“

Rezepte sammeln auf Tour

DJ Alle Farben gibt in den Playlists seiner Fans den Ton an. In der ‚Blauen Esel‘-Küche aber muss sich der Promi etwas anhören: die Anweisungen von Küchenchef Joe Roselt. Denn der lässt sich auch von Superstars nicht in die Pfanne hauen. „In meiner Küche sag ich, wo’s langgeht. Ich werd’ mir nicht die Butter vom Brot nehmen lassen“, sagt er und lacht. Eine Ausnahme macht er aber: Beim Dessert will der Koch Frans Zimmer freie Hand lassen. „Ich hab’s nicht so mit Patisserie.“

Dass Frans Zimmer gerne kocht, hat er auch seiner Musikkarriere zu verdanken. „Essen hat schon immer einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben gehabt. Ich bin durch meinen Beruf sehr viel am Reisen und fand es schon immer sehr spannend, die Köstlichkeiten der verschiedenen Länder zu entdecken. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit unheimlich viel mit dem Thema ‚Essen‘ und lerne jeden Tag dazu, das bringt mir eine große Freude.“

DJ entspannt am Strand von Warnemünde

Zu Rostock hat Frans Zimmer schon viele Jahre eine persönliche Verbindung. „Ich komme schon sehr lange mit meiner Familie regelmäßig nach Warnemünde, um Urlaub zu machen. Das Meer, die Ruhe und die frische Luft bieten schon immer einen wunderbaren Ausgleich zu meinem sonst eher hektischen Leben.“ So entspannt wird es beim Kochevent im ,Blauen Esel‘ wohl nicht werden, immerhin gilt es, an drei aufeinanderfolgenden Abenden je um die 80 Gäste zu bekochen. Vorausgesetzt, die Corona-Bestimmungen erlauben es.

Demnächst will Hobbykoch Frans Zimmer auch wieder musikalisch von sich reden machen. „Ich arbeite natürlich weiterhin regelmäßig an neuer Musik, schon bald gibt es für meine Fans wieder etwas Neues von mir zu hören. Live-Events können wir aktuell aufgrund der Lage leider nicht planen. Sobald es aber wieder möglich ist, werde ich sofort wieder auf der Bühne stehen, ich vermisse es nämlich sehr.“

