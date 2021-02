Rostock

Seit fast 70 Jahren gehört er zu den Wahrzeichen der Südstadt – der Schornstein des früheren Dieselmotorenwerkes Rostock (DMR). Die besten Zeiten hat das ungenutzte Industriedenkmal aber längst hinter sich. Steine bröckeln, Risse ziehen sich durch die Spitze und es besteht akute Gefahr, dass Teile des mehr als 32 Meter hohen Bauwerkes abfallen. Doch eine Sanierung und damit der Erhalt des Schornsteins würde rund 300 000 Euro kosten. Geld, das der private Grundstückseigentümer – der Inhaber einer Kfz-Werkstatt – nicht hat.

„Er bräuchte fast eine 100-prozentige Förderung der Kosten. Da der Schornstein aber keiner sinnvollen Nutzung mehr zugeführt werden kann, sieht es damit schlecht aus“, sagt Rostocks Stadtkonservator Peter Writschan. Und mit dieser Aussicht würden auch Stadt und Land das Geld weder ausgeben können noch wollen.

Abrissantrag liegt bereits vor

Damit scheint das Schicksal des Schornsteins besiegelt. Denn der Grundstückseigentümer, der sich gegenüber der OZ nicht selbst äußern will, hat einen Abrissantrag gestellt. „So wie es aussieht, bleibt uns nichts übrig, als dem schweren Herzens zuzustimmen“, erklärt Writschan. Er ist über die Entwicklung selbst betrübt – denn das Denkmal gehört zu einer Reihe von Zeugnissen der Rostocker Industriegeschichte in der Südstadt. „Wir haben großes Interesse daran, das Gelände zu entwickeln. Da gibt es in Deutschland und auf der Welt tolle Beispiele, wie so etwas modern gelingen kann und zeitgleich an die Geschichte erinnert. Doch das liegt nicht bei uns, da muss die Stadtplanung ran“, erklärt der Mitarbeiter des Denkmalamtes.

DMR-Gelände sollte einst Messestandort werden

Grund-Problem bei dem alten DMR-Gelände seien die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse. Nach der politischen Wende hat die Deutsche Bahn das Areal erhalten und wollte es der Stadt anbieten, um dort das Messegelände zu errichten. Nachdem diese Entscheidung aber gegen die Südstadt und zugunsten von Schmarl fiel, gab die Bahn die Grundstücke an viele verschiedene Käufer ab. „Unter anderem eben an den Besitzer der Autowerkstatt. Als wir den Schornstein unter Denkmalschutz gestellt haben, gehörte das Gelände noch der Bahn. Er hat ihn dann quasi mitgekauft, jetzt aber keine Chance, die notwendigen Summen aufzubringen“, beschreibt Writschan das aktuelle Dilemma.

Von Leerstand bis Veranstaltungsraum

Bei den restlichen früheren DMR-Flächen sei zwischen leerstehenden Gebäuden und solchen mit verschiedensten Funktionen alles dabei. Nur Wohnen wäre auf dem Gelände nicht möglich – unter anderem, weil das Unternehmen Nordex dort einen großen Standort hat, der entsprechenden Plänen entgegensteht.

Das alte Heizhaus, das direkt neben dem Schornstein steht und auch 1952 erbaut wurde, hat einen anderen Besitzer und stünde nicht unter Denkmalschutz. „Es wird für verschiedenste Veranstaltungen genutzt“, erklärt der Konservator. Auf der Denkmalliste befinde sich noch die alte Halle 3, die derzeit leer steht, aber – im Gegensatz zum Schornstein – nicht abbruchgefährdet ist. Zudem würde die Halle sporadisch als Lager genutzt. Dem Eigentümer dieses Objektes gehöre auch die Halle 4, in der sich neben einem Coworking-Büro unter anderem auch ein Fitnessstudio befinde.

Bereits abgerissen wurden dagegen eine alte Produktionshalle sowie das frühere DMR-Verwaltungsgebäude – Grundstückseigentümer Nordex schaffte dadurch im Jahr 2019 Platz für eigene Nutzungen.

Schriftzug soll gerettet werden

Das städtische Denkmalamt will nun versuchen, wenigstens einen Teil des Schornsteins zu erhalten. „Vielleicht können wir den Schriftzug retten und – mit Zustimmung der Besitzer – irgendwie am Heizhaus einbinden“, blickt Writschan voraus.

Der Stadtkonservator hat aktuell noch eine Reihe weiterer Industriedenkmale auf dem Tisch, um deren Erhalt er sich kümmern muss und die Geld in Anspruch nehmen. „Unter anderem den alten Möwe-Kran und die Undine“, zählt der Experte auf. Gerade sei er dabei, für das Wrack, das seit 2014 im Stadthafen liegt und schon lange keinen schönen Anblick mehr bietet, verschiedenste Inszenierungsideen zu erarbeiten. Diese sollen dann der Bürgerschaft präsentiert werden, um zu entscheiden, wie es mit diesem Zeugnis der Rostocker Geschichte weitergehen soll. Immerhin geht es um die Überreste vom ältesten noch erhaltenen Schiff, das einst auf der Neptun Werft gebaut wurde.

Von Claudia Labude-Gericke