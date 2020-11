Rostock

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist es am Sonntagabend in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt gekommen. Der Brand einer Dachgeschosswohnung beschäftigte die Retter, der Mieter verletzte sich dabei schwer.

Wie Polizei- und Feuerwehrsprecher übereinstimmend mitteilten, wurde das Feuer kurz vor 19 Uhr über Notruf mitgeteilt. Der Brand war in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Neuen Werderstraße aus bislang noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatte sich der männliche Bewohner bereits aus seiner komplett in Flammen stehenden Bleibe gerettet. Er erlitt dabei eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus, der Mann wurde von der Polizei als schwer verletzt eingestuft.

Währenddessen bekämpften zahlreiche Feuerwehrleute aus mehreren Wachen den Brand. Dichter Qualm drang aus dem oberen Geschoss des Hauses und hatte sich auch in die Zwischendecke gefressen. Zudem waren deutlich Flammen zu erkennen. Mit zwei Drehleitern – eine vor, eine neben dem Mehrfamilienhaus – setzten die Beamten und Kameraden ihre Löschmaßnahmen fort.

Kriminalpolizei führt Ermittlungen

Alle Mietparteien des betroffenen Hauses sowie die der oberen Dachgeschosse der beiden angrenzenden Wohnhäuser mussten während des Einsatzes vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Sie harrten draußen in der Kälte aus. Auf der angrenzenden vierspurigen Straße Am Warnowufer kam es aufgrund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge zu zeitweisen Behinderungen.

Die Kriminalpolizei ist nun mit den Ermittlungen zur Brandursache betraut. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr nutzbar.

Von Stefan Tretropp/RND