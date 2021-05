Rostock-Gehlsdorf

Ein kurzes, aber sehr starkes Unwetter ist am heutigen Freitagnachmittag über Rostock gezogen und hat im Stadtteil Gehlsdorf für einen Brand in einem Eigenheim gesorgt. Der Blitz schlug in den Dachstuhl ein, ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte daraufhin aus. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf gegen 16.45 Uhr bei den Beamten ein. Zu diesem Zeitpunkt zog ein kräftiges Gewitter über den Rostocker Nordosten. Im Spinnakerweg, einer Neubausiedlung, schlug der Blitz schließlich in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses ein. Zum Unglückszeitpunkt befand sich der Eigentümer im Inneren. Kurz nach dem Einschlag in der Nähe des Schornsteins schlugen erste kleine Flammen aus dem Dach.

Hausbesitzer versuche Brand mit Gartenschlauch zu löschen

Während Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf Anfahrt waren, versuchte der Hausbesitzer selbst, mit einem Gartenschlauch den entstehenden Brand zu löschen, was ihm jedoch misslang. Mit einem neben dem Wohnhaus in Stellung gebrachten Drehleiterfahrzeug konnten die Beamten mit dem Löschen der Flammen beginnen.

Mit einem Einreißhaken lösten sie Dachpfannen, die auf das Grundstück fielen und dort weitere Schäden anrichteten. Unter den Dachpfannen befanden sich weitere Glutnester. Die Flammen hatten sich bereits weiter verbreitet. Der Eigentümer musste weitere eigene Löschversuche beenden und brachte sich in Sicherheit.

Dachstuhlbrand in Rostock Gehlsdorf. Quelle: Stefan Tretropp

Die Feuerwehr löschte die Flammen im Dachstuhl, der nun aber erheblich beschädigt ist. Auch in den Nachbarhäusern gab es – vergleichsweise geringere – Schäden zu beklagen. So schlug bei manch einem der Blitz in die Fernsehantenne ein und sorgte für ein schwarzes TV-Bild. Wie hoch der Gesamtschaden beim betroffenen Einfamilienhaus ist, stand zunächst nicht fest.

Von OZ