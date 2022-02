Shoppen in Lütten Klein - Der Herr der Pfeile in Rostock: Wo Darts-Fans in Lütten Klein fündig werden

Der Dartshop in Lütten Klein ist der größte seiner Art in Norddeutschland. Der Trend hat vor allem durch die Pandemie neue Anhänger gewonnen. Der einstige typische Kneipensport hat es inzwischen in viele Jugend- oder Wohnzimmer geschafft.