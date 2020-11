Rostock

Es ist der langersehnte Augenblick: Monatelang fiebern Jungunternehmer dem Moment entgegen, in dem ihr Laden erstmals für Kunden öffnet. Für Katja Fröhlich (40) dagegen ist das Erlebnis fast schon alltäglich. Sie ist Chefin von Komea. Mehr als 40 Shops hat die Rostocker Firma allein in den vergangenen sechs Monaten eröffnet und damit dazu beigetragen, dass andere trotz Corona-Krise nicht bankrott gehen.

Komea ist eine Agentur von Digital-Business-Architekten. Was andere in realen Einkaufsmeilen erledigen, meistern sie im Internet: Sie konzipieren und bauen Läden. Ob Mode-Boutique oder Delikatessen-Geschäft – dank ihrer Software können Kunden Shops bequem vom Sofa aus via Smartphone durchstöbern.

Kostenlose Shops für Händler

Zu Beginn des ersten Lockdowns haben die Komea-Programmierer binnen fünf Tagen einen großen Marktplatz aufgebaut: MVhandelt.de. Die Plattform ermöglicht Einzelhändlern, Gastronomen und Sportverein-Betreibern, kostenlos einen Online-Shop zu eröffnen und so Produkte auch dann an ihre Kunden zu bringen, wenn diese wegen der Pandemie nicht selbst vorbeikommen dürfen oder wollen. „Seither ist das Ganze förmlich expoldiert“, sagt Katja Fröhlich stolz.

Corona und Lockdown zwingen selbst jene, online aktiv zu werden, die bisher bewusst darauf verzichtet hatten. Kaum etwas hat die Digitalisierung im Einzelhandel in den vergangenen Jahren so vorangetrieben wie die Pandemie.

Problem: Kaufleute sind nicht zwingend Tech-Cracks oder gute Programmierer. Genau hier springen die Komea-Profis ein. Sie überführen Sortimente von der analogen in die digitale Welt. „Viele scheuen sich davor, Hilfe zu holen. Aber ich nähe mir meine Jacke auch nicht selbst, sondern überlasse das Leuten, die sich damit auskennen“, verdeutlicht Fröhlich.

Der Aufbau digitaler Infrastruktur kostet – Geld, das in der aktuellen Krise viele Händler nicht aufbringen können. Ihr Glück: Die Lizenz für die Domain MV.handelt.de zahlt bis Jahresende die Oxid Esales AG, die Shop-Gestalter von Komea arbeiten pro bono. Für Katja Fröhlich selbstverständlich. „Wenn wir nur einem Hofladen durch diese schwere Zeit helfen können, hat sich die Mühe schon gelohnt.“

Komea kann sich Wohltätigkeit leisten. Gewinne bringen Großaufträge namhafter Kunden ein. Einer davon zählt zu Deutschlands meistgenutzten Onlineshops für Medizinbedarf. Auf der Plattform, die aus Datenschutzgründen ungenannt bleiben muss, decken sich Arztpraxen und Krankenhäuser mit Mullbinden, Skalpellen und Kanülen ein. Verwaltet wird der Shop, der siebenstellige Umsätze schreibt, von Komea. „Aber wir wollen mehr, als Dienstleisterverträge abzuarbeiten“, verdeutlicht Katja Fröhlich.

Neues Tool spürt Patente auf

Pratik Deshmukhe (v. l.), Manuel Gerber und Katja Fröhlich entwickeln ein Konzept. In Workshops bringen die Komea-Mitarbeiter Händlern bei, wie sie sich online erfolgreich präsentieren. Quelle: Ove Arscholl

Mit solventen Auftraggebern im Rücken kann sich das Team ihrem Herzensanliegen widmen. „Wir wollen die Digitalisierung in MV voranbringen und Leuchtturmprojekte im Land anschieben“, sagt Fröhlich. Eines davon soll das erste eigene Produkt von Komea werden: Searchpat. „Ein KI-basiertes Tool, das hilft, Patentdatenbanken nach Produkten zu durchsuchen.“

Zudem fördert Komea den digitalen Nachwuchs. In Workshops bringen die Rostocker Händlern bei, wie sie kundenorientierte Multi-Channel-Ansätze bestmöglich umsetzen können. Mit Schülern bauen sie eine digitale Plattform für Ferienjobs auf. Und als Mitgesellschafter von „Mecklenburger Frischköppe“ bringen sie regionale Produkte, wie Käse, Schokolade und Honig, groß raus: Gerade erst wurde ein Werksverkauf in Bollewick eröffnet, demnächst sollen Genießer digital Warenkörbe mit lokalen Leckereien ordern können.

Das Projekt ist ganz nach Katja Fröhlichs Geschmack. „Ich darf testen, was die Produzenten zu bieten haben“, sagt sie und lacht. Dass sie es einmal beruflich mit Händlern zu tun bekommen würde, hätte sie sich noch vor wenigen Jahren nicht träumen lassen.

Aidas IT-Strategin bringt Chinesen auf Kurs

Früher Aidas IT-Strategin, heute Komea-Geschäftsführerin: Katja Fröhlich. Quelle: Ove Arscholl

Katja Fröhlich hat Informatik und Sinologie studiert und mehrere Jahre in China gelebt. In Shanghai baute sie das IT-Team für Costa Concierge auf, nachdem sie zuvor bereits die IT-Strategie der Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida auf Kurs gebracht hatte. Anschließend wurde sie Geschäftsführerin von EXP360, einem international tätigen Unternehmen für Virtual Reality. Dann heuern sie ihre jetzigen Mitgesellschafter für Komea an: Manuel Gerber, Ingo Volkmann und Paul von Hemmen.

OZ-Gründerpreis 33 junge Firmen aus MV hatten sich in diesem Jahr um den mittlerweile 18. Existenzgründerpreis, dotiert mit 5000 Euro, und die vier Sonderpreise (je 2000 Euro) beworben.

Die drei Gründer bringen wie Fröhlich unterschiedlichste Backgrounds mit: Einer war früher Kameramann bei RTL, der Zweite Lackierer, der Dritte unter anderem Gastronom. Was sie eint, ist ihr Faible für Technologie. Heute bauen die Business-Strategen Plattformen für Agenturen, Banken, Kreative, Rechtsabteilungen und sogar MV’s Digitalministerium auf.

Eigentlich habe sie Opernsängerin werden wollen, erzählt Katja Fröhlich. Die Gesangsausbildung hat sie, Bühnenangst aber auch. „Und jetzt muss ich ständig pitchen“, sagt sie und lacht. Doch das lohnt sich. Komea bekommt Aufträge und Preise. Hinzu kommt die Genugtuung. „Wir sind glücklich, wenn wir sehen, dass sich digital etwas im Land bewegt.“

Von Antje Bernstein