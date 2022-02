Rostock: Darum flogen am Mittwochmorgen Eurofighter über die Hansestadt

Rostock

Am Mittwochmorgen, 16. Februar, sind zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter über Rostock geflogen. Das Erste überflog um 9.05 Uhr die Hansestadt, das Zweite um 9.08 Uhr. Die Luftfahrzeuge flogen dabei in Flughöhen von 10 500 Fuß – das sind ca. 3.200 Meter – und 13 000 Fuß (ca. 4.000 Meter) über dem Meeresspiegel.

Nach Informationen eines Sprechers des Luftfahrtamtes der Bundeswehr waren die beiden Eurofighter am Mittwochvormittag im Steigflug auf dem Weg in den MVPA über Rostock. MVPA steht für „Military Variable Profile Area“. Darunter versteht man einen Luftraum, in dem so genannte Cluster (Luftraumblöcke) für den militärischen Flugbetrieb gebucht werden.

„Während der Nutzung der MVPA werden dort hauptsächlich Luftkampf- und Abfangübungen sowie technische Flüge durchgeführt“, so der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr. An Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen werde in der Regel kein Übungsflugbetrieb durchgeführt.

Von jk