Großübung in Rostock - Was hinter dem Feuerwehreinsatz am Samstag an der Rostocker Marienkirche steckt

Da werden einige Rostocker sicher einen Schreck bekommen haben, als plötzlich etliche Feuerwehren an der Marienkirche eintrafen. Der Einsatz entpuppte sich als Übung. Die Brandkatastrophe von Notre Dame soll sich hier nicht wiederholen.