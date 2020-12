Stadtmitte

Im Herbst sollten die Bauarbeiten auf dem Schotter-Parkplatz am Glatten Aal in Rostock starten. Doch statt rollender Bagger sind dort weiter nur parkende Autos zu sehen. Und weil nun auch noch der Bauherr, die Randalswood Germany GmbH, zuletzt nicht in seiner alten Geschäftsstelle in Berlin erreichbar war, machten in der Hansestadt bereits Gerüchte über ein mögliches Aus die Runde. Doch Randalswood-Architekt Christian Solbrig gibt auf OZ-Nachfrage Entwarnung: „Wir sind nur innerhalb Berlins umgezogen.“

Dass sich der Baustart nun verzögert, sei der im Sommer erteilten Baugenehmigung geschuldet, so Solbrig. Er spricht von rechtswidrigen Bedingungen. Denn das Rathaus habe dem Investor die Auflage erteilt, im Zuge der Bebauung ein Fledermausquartier zu schaffen. „Diese Auflage bezieht sich auf ein Gutachten, das vor mehr als zwölf Jahren erstellt wurde“, sagt Solbrig.

Anzeige

Investor: Gutachten war im Rathaus nicht mehr auffindbar

Der Investor habe nun lange nicht gewusst, wie groß und in welcher Art das Fledermausquartier herzurichten sei. „Aus der Stadtverwaltung hieß es zunächst, dass das Gutachten nicht mehr auffindbar sei. Wir wussten daher nicht, sind es zehn, hundert oder tausend Fledermäuse, über die wir hier reden. Und damit war auch unklar, wie hoch die Kosten sind, die auf uns zukommen“, so Solbrig. Nach langem Hin und Her habe sich dann herausgestellt, dass es sich um sechs bis sieben Fledermäuse handle.

Das Bauvorhaben auf einen Blick Auf dem Grundstück zwischen Runge- und Buchbinderstraße entstehen ein Hotel sowie ein Wohn- und Geschäftshaus. Bauherr ist die Randalswood Germany GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen von McGrath Group Properties, Irland und der DRC Immobilien GmbH in Berlin. Investiert wird ein dreistelliger Millionenbetrag. Die Bauzeit soll zwei Jahre betragen. Für das Hotel sind 161 Zimmer und 261 Betten geplant. Die fünf Gewerbeeinheiten sollen zwischen 137 und 538 Quadratmeter groß werden. Vorgesehen sind zudem 135 Wohnungen: 49 davon mit einer Größe bis 50 Quadratmeter, 76 zwischen 50 und 120 Quadratmetern und zehn Wohnungen ab 120 Quadratmeter. In einer Tiefgarage sollen 204 Pkw-Stellflächen und auf dem Grundstück noch 304 Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Aus Sicht des Investors hätte das Ersatzquartier jedoch schon beim Abriss der alten Chemie vor Jahren geschaffen werden müssen. „Wir haben mit einem Artenschutzfachmann gesprochen, der uns dargelegt hat, dass die Fledermäuse jetzt nicht mehr freiwillig zurückkommen werden“, sagt Solbrig. Generell lebten die Tier nur sechs bis sieben Jahre, so der Architekt.

Stadt: Es gab gar keine Anfrage zum Gutachten

Die Stadtverwaltung widerspricht jedoch der Darstellung des Investors. „Die mitgeteilte Aussage, dass die Stadt das Gutachten zunächst nicht habe aushändigen können, weil es nicht mehr auffindbar gewesen sein soll, trifft nicht zu“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Das Gutachten sei Bestandteil der Nebenakte zum Vorgang Glatter Aal im Amt für Stadtgrün. „Es war immer verfügbar und hätte jederzeit durch den Investor eingesehen werden können“, so Kanaa. Sie betont: „Im Amt ist bis heute keine Anfrage zum Gutachten durch den Investor eingegangen.“

Lesen Sie auch

Auch hätte Randalswood aus Sicht des städtischen Bauamtes sofort mit dem Bau beginnen können. Denn „das laufende Widerspruchsverfahren richtet sich nur gegen die Auflage zum Artenschutz“, sagt Kanaa. Die Umsetzung der Artenschutz-Maßnahmen am Standort ergeben sich aus den gesetzlichen Vorgaben. „Dazu ist die Erhaltung der lokalen Population und eine Kompensation der beeinträchtigten Arten vorgeschrieben“, so die Stadtsprecherin weiter.

Bau soll nun im Januar starten

So soll der Platz aussehen, den die Hansestadt an der Ecke Rungestraße/Rostocker Heide vor dem Neubau plant. Quelle: Markus Gröteke | architecturesh

Wie das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Lung) 2013 mitteilte, habe das zuständige Gericht bereits im Rahmen der Versteigerung des Geländes Glatter Aal auf die Artenschutzrechtlichen Belange aufmerksam gemacht. „Die Artenschutzbelange sind somit dem neuen Eigentümer bereits mit dem Eigentümerwechsel bekannt“, sagt Kanaa.

Der Konflikt zwischen Rathaus und Investor dürfte weiter andauern. Dennoch will Randalswood nun mit dem Bau beginnen. Auch weil das Gutachten inzwischen vorliege. „Wir wissen jetzt, dass Umfang und Inhalt harmlos sind“, so Solbrig. Im Januar sollen nun die Archäologen mit ihren Untersuchungen beginnen. Der Vertrag mit dem Parkplatz-Betreiber läuft laut Architekt zum 31. Dezember 2020 aus.

Zwei Jahre Bauzeit

Randalswood hat zuvor bereits das benachbarte Hansekarree fertiggestellt. 89 Eigentumswohnungen sind hier entstanden. Auf dem Parkplatzgelände sind nun ein Hotel sowie ein Wohn- und Geschäftshaus geplant. Die Bauzeit soll zwei Jahre betragen. Neben dem Fledermaus-Zoff zwischen Rostocks Rathaus und Investor sorgte zuletzt auch der Zustand der Straße zwischen Hansekarre und Parkplatz für Ärger. Hier prägen Schutt, Müll und Bau-Container das Bild.

Von André Horn