Rostock

Ruhig, familiär und vor allem grün – so zeigt sich der Rostocker Ortsteil Gartenstadt/Stadtweide. Die wegen ihrer zahlreichen Bäume und Grünflächen bekannte Gegend sei klein und gut vernetzt, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende Stephan Weinges. Es gebe dort weniger Probleme als in größeren Vierteln der Hansestadt. „Wir haben es hier im Prinzip sehr gut“, sagt er. Verschiedenste Anliegen hätten die Einwohner natürlich trotzdem. Auch diese nehme der Ortsbeirat ernst. Aktuell reichen diese von Baustellen über zu schmale Radwege bis hin zu Borkenkäfern.

Großbaustelle Satower Straße

Seit Sommer 2020 ist die sonst viel befahrene Satower Straße gesperrt. Die Erneuerung überalterter Trinkwasser- und Abwasserleitungen sind der Grund dafür. Für Pendler und Anwohner im Rostocker Südwesten ist dieser Umstand ein Ärgernis – lange Umwege, um in die Stadt zu kommen, sind an der Tagesordnung.

Zu den Betroffenen gehört Willfried Schröder, Anwohner und Inhaber vom anliegenden Auto-Haus Schröder. Der aktuelle Bauabschnitt erstreckt sich nämlich genau vor seiner Werkstatt und verhindert freie Zufahrt.

Eine Herausforderung – denn viele Kunden schrecke der lange Umweg ab, sagt Schröder. „Die Leute rufen häufig erst einmal an und wir müssen ihnen dann eine Wegbeschreibung geben, wie man überhaupt zu uns findet.“ Finanzielle Verluste seien zwar schwer zu beziffern, jedoch merkbar, erklärt er.

Auch problematisch: Als Abschleppdienst und Kfz-Mechaniker müssen die Mitarbeiter zügig vor Ort sein, wenn sie gerufen werden. Die Baustelle verlängert die Fahrt zum Einsatz jedoch um bis zu 20 Minuten. Willfried Schröder betont aber: „Da ist nun einmal eine nötige Baustelle und wir arrangieren uns damit.“ Er hätte sich zwar gewünscht, dass die Hauptzufahrt seiner Werkstatt zur Reifenwechsel-Saison im Frühjahr wieder frei ist, rechnet der Bauleitung aber die gute Kooperation bei Schwierigkeiten „hoch an“.

Borkenkäfer befallen Fichten

Die Schäden durch Borkenkäfer sind ein weiteres Anliegen, das die Anwohner des Stadtteils beschäftigt. Der Schädling befällt viele Fichten und sorgt für große Schäden quer durch die gesamte Gegend. Angegangen wird das Problem durch die Zusammenarbeit mit Förstern und dem Abholzen betroffener Bäume – besonders Fichten, die weit verbreitet sind.

Silvia Schmidt, Biologin und Ortsbeiratsmitglied, erklärt die Zusammenhänge: „Fichten gehören normalerweise in eine andere Klimazone und kommen hier sehr schlecht zurecht. Dazu kommt die Trockenheit durch den Klimawandel, was die Bäume schwächt.“ Die Expertin weiter: „Und Borkenkäfer befallen nur Bäume, die schon geschwächt sind.“

Abholzung sei also nur eine kurzfristige Lösung, so Schmidt. Wichtig sei es, auf lange Sicht die Artenvielfalt der Bäume zu erhöhen und beispielsweise mehr Laubbäume zu pflanzen, die nicht so empfindlich sind und somit weniger Angriffsfläche für die Käfer darstellen.

Zu schmale Radwege und Sorge vor Bahnstrecke

Ortsbeiratsvorsitzender Stephan Weinges vernimmt aktuell noch viele weitere Anliegen. Darunter Pläne der RSAG, den Öffentlichen Nahverkehr zu erweitern – unter anderem mit einer Bahnstrecke, die quer durch die Gartenstadt führen soll. „Hier geht die Angst um, dass zu viel gefällt wird oder Parkplätze verloren gehen“, so Weinges. Der Ortsbeirat wolle sich die konkreten Pläne zeitnah vorstellen lassen, um rechtzeitig am Planungsprozess beteiligt zu werden, erklärt der Vorsitzende.

Auch die Radwege in der Tschaikowskistraße sind oft Thema. Diese seien so schmal, dass Radfahrer häufig auf dem Gehweg fahren würden. Besonders für ältere Menschen, die im dortigen Lidl einkaufen würden, eine Gefahr, meint Weinges.

Ebenfalls oft im Gespräch: Zu schnell fahrende LKW-Fahrer im Tannenweg, beschädigte Zaunabschnitte des Neuen Friedhofs und Kritik am Tempolimit im Damerower Weg bei der Sportanlage. Außerdem stelle der Fernmeldeturm am Wohngebiet Tannenweg ein Problem dar, weil dieser bei Wind starke Pfeifgeräusche von sich gebe, der Anwohner störe.

Von Anh Tran