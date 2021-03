Rostock

Gartenstadt/Stadtweide - hier ist der Name Programm: Einer der grünsten Stadtteile liegt im Südwesten der Hansestadt Rostock. Hohe Bäume, Büsche, Blumen und viele Rasenflächen kennzeichnen den Stadtteil. Ein großer Teil des Barnstorfer Waldes sowie der Zoo liegen in der Gartenstadt. „Hier können die Kinder noch draußen spielen und die Natur erkunden“, sagt Stephan Weinges, Ortsbeiratsvorsitzender des Stadtteils. „In der Stadt ist das schon schwieriger.“

Öko-Kindertagesstätte: Aufwachsen in der Natur

Das ist auch das Konzept von einer der Kindertagesstätten im Stadtteil. Die „Öko-Kindertagesstätte Stadtweide“ liegt am Rand der Stadt – aber mitten in der Natur. Ihr Ziel: Die zurzeit 71 Kinder sollen die Natur intensiv erkunden und erleben. Dabei sind Spiel, Bewegung, Sprache, Kommunikation und die gesunde Ernährung weitere Schwerpunkte, die mit der Natur verbunden werden.

„Der Stadtteil hat sich vor allem in den letzten Jahren verjüngt“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende. Es seien viele Familien mit Kindern in die Gartenstadt gezogen. „Dadurch verschwindet auch der alte DDR-Putz und viele Häuser werden renoviert“. Ein Vorteil - findet der 67-Jährige. Doch eine Gefahr entsteht durch die vielen Kinder im Stadtteil: „Die Kinder spielen auf der Straße. Es wäre schön, wenn wir, gerade an der Christophorusschule, eine Spielstraße oder einen verkehrsberuhigten Bereich schaffen könnten“, hofft Weinges. Ein Projekt, das in Planung ist.

Grundschule, Gymnasium und Internat

Neben den Kindertagesstätten ist auch für die Bildung der älteren Kinder gesorgt. Seit 1991 können Kinder und Jugendliche die CJD Christophorusschule besuchen. Nach der Grundschule, also ab der fünften Klasse, steht es den Kindern offen, ob sie die gymnasiale Ausbildung direkt an der Schule weitermachen möchten. Auf dem Gelände der CJD befindet sich zusätzlich ein Internat für die Schüler, die unter der Woche nicht zu Hause wohnen können. Dort ist Platz für etwa 60 Kinder und Jugendliche. Vor allem werde das Internat von hochbegabten Jugendlichen und jungen Leistungssportlern genutzt, die von der Schule besonders gefördert und unterstützt werden.

„Anliegen werden schnell gelöst“

Generell hat der Stadtteil viele Sportanlagen, wo sich die Bewohner sportlich ausleben können. Beispielsweise gibt es einen Tennisclub, mehrere Sportplätze am Waldessaum und die Ospa-Arena in der Tschaikowskistraße.

„Es gibt leider immer wieder Beschwerden über die Fahrrad-Situation im Stadtteil“, erklärt Stephan Weinges. Gerade in der Tschaikowskistraße werden die Fußwege oft von Fahrrädern genutzt. Denn der Fahrradweg sei zu schmal und die Radfahrer fühlen sich unsicher. Grundsätzlich gebe es im Stadtteil jedoch sehr wenige Probleme, da der Ortsbeirat, laut Weinges, einen guten Draht zu den Einwohnern habe. „Anliegen werden schnell gelöst“, sagt der geborene Münchner.

Satower Straße bis 2025 ein Thema

Ein Projekt, welches jedoch längere Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Satower Straße im Süden von Gartenstadt/Stadtweide. Sie ist seit einiger Zeit voll gesperrt, da Straßenbauarbeiten durchgeführt und Leitungen erneuert werden. „Bis 2025 wird die Satower Straße noch im Umbau sein“, schätzt der Vorsitzende. „Es wird noch lange Gesprächsthema sein.“ Sein Wunsch: eine bessere Kommunikation zwischen ausführenden Firmen und Anwohnern. „Aber da finden schon Gespräche statt und das klappt ganz gut“, sagt Weinges zufrieden.

Wer das Auto trotzdem lieber stehen lassen möchte, kommt auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut an sein Ziel. „In zehn Minuten ist man in der Innenstadt und in 15 Minuten in Sievershagen“, sagt der Vorsitzende. Man habe aber auch Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten und Lieferdienste vor Ort. Die Einwohner sind also bestens versorgt.

Tiere und Planeten

Natürlich kommen auch die Freizeitbeschäftigungen im Stadtteil nicht zu kurz. Ob ein Besuch im Zoo oder in der Astronomischen Station: Kinder und Erwachsene können hier noch viel lernen. Damit der Himmel und das Universum noch besser erklärt werden können, seien ein Rechner und ein Whiteboard für die Sternwarte aus den Mitteln des Ortsbeirates geplant. Diese kann hoffentlich bald wieder ihre Türen öffnen und den Blick auf Planeten und Sterne freigeben.

Der grüne Stadtteil Die Gartenstadt erhielt ihren Namen, weil sie ein sehr grüner Stadtbereich mit vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern ist. Die Gartenstadt wurde ab etwa 1920 gebaut. Die Straßen tragen Namen von Pflanzen und Tieren, wie zum Beispiel Tannenweg oder Seelöwenring. 2006 wurde der Name des Ortsteils in Gartenstadt/Stadtweide geändert, da das Wohngebiet Stadtweide an Bedeutung gewann. Das Durchschnittsalter beträgt 45,4 Jahre. In Gartenstadt/Stadtweide stehen zurzeit 1252 Wohnungen zur Verfügung. Vor allem Einwohner aus der Altersgruppe von 45 bis unter 65 Jahren leben im Stadtteil. Fast jeder dritte Einwohner ist aus dieser Altersgruppe. Auch der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist in Gartenstadt/Stadtweide überdurchschnittlich hoch – die Gartenstadt hat den höchsten Jugendanteil der Hansestadt. (Quellen: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“, Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de)

