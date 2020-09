Rostock

Monatelang wurde über einen neuen Namen für den Rostocker Iga-Park debattiert – und das vielleicht ganz umsonst. Denn die Bürgerschaft hat sich am Mittwoch mehrheitlich für eine Weiterführung des bestehenden Namens ausgesprochen. Zumindest soll Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) das Gespräch mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft suchen. Die hält die Namensrechte und könnte als einziges Gremium darüber entscheiden, ob die Grünanlage zwischen Schmarl und Groß Klein weiter den Iga-Titel tragen darf – obwohl die Berechtigung nach Ausrichtung der Iga 2003 eigentlich längst erloschen ist.

Liveticker von der Sitzung zum Nachlesen: Das wurde am Mittwoch entschieden

Anzeige

Bis März 2021 hat Madsen nun Zeit, die Bürgerschaft über entsprechende Verhandlungsergebnisse zu informieren. Alle zuletzt diskutierten neuen Namensvorschläge – vor allem das umstrittene „Fenne und Boomen“ – sind damit vom Tisch. Auch die Idee des Ortsbeirates Schmarl, der sich kurz vor der Bürgerschaftssitzung noch mit der Bezeichnung „Breitling-Park“ in die Debatte eingebracht hatte.

Weitere OZ+ Artikel

Keine Elektro-Roller für den Nahverkehr

Lange wurde auf der Sitzung in der Stadthalle auch über das Thema Elektro-Roller debattiert. Grund war ein Antrag der FDP. Julia-Kristin Pittasch und Christoph Eisfeld wollten damit erreichen, dass die Scooter den öffentlichen Personennahverkehr ergänzen „und damit einen echten Nutzen für die Rostocker bieten und nicht mehr nur Touristenspielzeug sind“. Felix Winter (Grüne) sieht diesen Mehrwert nicht: „E-Scooter sind Teil des Problems“, sagte er – nicht nur wegen der schlechten Ökobilanz. Bisher sei es nicht so, dass die Roller den Autoverkehr ersetzen, sondern vielmehr Fuß- und Radverkehr und damit gerade die wirklich umweltfreundlichen Fortbewegungsformen.

Lesen Sie auch:

Eine Mehrheit des Gremiums bezweifelte auch den zu erwartenden Nutzen. „Weil die RSAG schon mit den Leihrädern für die sogenannte letzte Meile zwischen Haltestelle und Zuhause gescheitert ist, obwohl die Räder im Vergleich zu den Scootern schon die nachhaltigere Variante sind“, erklärte beispielsweise Christian Albrecht (Linke). Der entsprechende Antrag wurde deshalb auch abgelehnt.

Fördermittel für die Stadtteile

Acht Millionen Euro kann die Hansestadt einsetzen, um der Segregation, also der sozialen Spaltung in den Quartieren, entgegenzusetzen. Ein entsprechendes Landesförderprogramm soll künftig durch die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) in der Hansestadt umgesetzt werden. Unter anderem soll das Projekt „Der neue Sternplatz Toitenwinkel“ Teil des Förderprogramms werden.

Unterstützen will Rostock auch die freiberuflichen Dozenten der Volkshochschule, denen durch die Corona-Pandemie und den Lehrausfall Honorare fehlen. Senator Steffen Bockhahn (Linke) erklärte, dass man durchaus bestrebt sei, aber dennoch gelte: „Ohne Leistung keine Gegenleistung“ – auch wenn die Dozenten am Ausfall der Kurse keine Schuld hätten. Die Stadt sei bemüht, zu helfen, müsse das aber rechtlich sauber umsetzen.

Hilfen für Sportvereine

Hansa darf 7500 Fans wieder ins Stadion lassen, die Stadthalle bei Spielen der Seawolves oder des HC Empor immer 1500 Zuschauer. Für die Vereine aber reichen diese Einnahmen nicht aus. Die Bürgerschaft will den Clubs im Schnellverfahren helfen: Das Stadtparlament hat beschlossen, dass Stadt, Wiro und Stadthallen-Gesellschaften bei den Mieten und Nutzungsgebühren für Vereine Corona-Rabatte einräumen sollen. Auch Konzertveranstalter in der Stadthalle sollen davon profitieren - weil Konzert mit „nur“ 1500 Zuschauern sonst ein Verlustgeschäft wären und nicht mehr stattfinden könnten.

Von Claudia Labude-Gericke und Andreas Meyer