Rostock: Das hat die Bürgerschaft am Mittwoch noch beschlossen

Die Ticket-Preise für den öffentlichen Nahverkehr in Rostock werden im kommenden Februar steigen. Die Linken haben am Mittwoch in der Bürgerschaft zwar gefordert, die Erhöhung durch einen Zuschuss aus der Stadtkasse aufzufangen. Geschätzte Kosten: zwei Millionen Euro. Doch dieser Vorstoß kommt zu spät.

Eva-Maria Kröger (Linke) stellt dennoch klar: „Es wird Zeit, dass wir etwas gegen diesen permanenten Anstieg tun.“ Nur so können mehr Fahrgäste für den ÖPNV gewonnen werden. Christoph Eisfeld ( FDP) hält dagegen, dass die Linken nicht sagen, woher sie das Geld für einen Ticket-Preis-Zuschuss nehmen wollen. Thoralf Sens ( SPD) sieht es ähnlich und spricht von einem rechtswidrigen Antrag.

Einigkeit nach langer Debatte

Die Ausschüsse der Bürgerschaft haben das Thema bereits ausgiebig diskutiert. Dennoch zieht sich die Debatte am Mittwoch in der Stadthalle erneut in die Länge. Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) wirkt am Ende genervt: „Gibt es noch weitere Redebeiträge? Ich hoffe nicht“, sagt sie.

Nach langer Diskussion ist sich die Bürgerschaft dann aber einig: Das Rathaus soll nun eine Strategie zur zukünftigen Entwicklung der ÖPNV-Tarife erarbeiten. Ziele sind: sinkende Fahrpreise, Erhöhung der Fahrgastzahlen und mehr Klimaschutz. Die Strategie soll 2022 Grundlage für die Verhandlungen zur Tarifanpassung 2023 sein.

RSAG bleibt RSAG

Auch die Idee, die Rostocker Straßenbahn AG in eine GmbH umzuwandeln, sorgte für eine Debatte. Thoralf Sens ( SPD) plädiert dafür, mehr politische Einflussnahme bei der RSAG zu ermöglichen. Schließlich stehen zweistellige Millionen-Investitionen an. Sens habe kein Vertrauen mehr zum aktuellen Vorstand: „Das funktioniert in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr.“

Die Mehrheit der Bürgerschaft ist jedoch zufrieden mit den Einflussmöglichkeiten und entscheidet: Die RSAG bleibt auch künftig die RSAG und wird keine GmbH. Nur 17 von 47 Mitgliedern stimmten für eine Prüfung der Umwandlung.

Haltestellen für Eltern spalten Bürgerschaft

Auch hat die Bürgerschaft entschieden, dass das Rathaus in den kommenden Monaten an allen Grundschulen prüfen muss, ob und wo genau Haltestelle für Autos sinnvoll sind. In diesem Punkt sind die Stadtvertreter jedoch sehr gespalten. Zwar pflichtet die Linke der CDU/UFR-Fraktion bei, dass durch die „Haltestellen“ für Eltern vor den Schulen die Sicherheit erhöht wird.

Die SPD ist jedoch dagegen: Elternhaltestellen würden noch mehr Verkehr schaffen, seien ökologisch problematisch. „Der Antrag geht am Problem vorbei. Es gibt keinen Grund, in Rostock sein Kind mit dem Auto zu fahren. Wir sind nicht auf dem Land“, sagt Fraktionsvize Toralf Sens ( SPD). „Der sicherste Weg zur Schule muss zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV sein“, sagt auch Uwe Flachsmeyer von den Grünen.

Mehr Wohnungen für Studenten

Keine Diskussionen gab es zum Thema Wohnraum für Studenten: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) soll hier mit dem Land verhandeln, dass Schwerin Geld aus den Töpfen für sozialen Wohnungsbau für den Bau neuer Studentenwohnheim freigibt.

Ein weiterer Beschluss: Auf Antrag der Linken und Grünen soll die Stadt künftig nach Möglichkeit nur noch Geldanlagen nutzen, die ethischen und ökologischen Prinzipien folgen. Bundesländer wie Bremen und Berlin, Städte wie Freiburg und Heidelberg hätten sich bereits zu den Zielen des sogenannten Divestments bekannt, heißt es.

Von André Horn