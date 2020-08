Bützow

Angelika und Thomas Latzke führen ein Leben für ihr Eiscafé. Diese Leidenschaft belohnen die OZ-Leser. Denn die Eisdiele des Ehepaars, das „ Eiscafé am alten Hafen“ in Bützow, wurde auf den ersten Platz des OZ-Eisdielentests gewählt. „Wir waren alle total platt von der Nachricht. Damit haben wir gar nicht gerechnet“, sagt Besitzerin Angelika Latzke freudestrahlend.

Jetzt oder nie

Seit elf Jahren betreiben die Latzkes das Eiscafé in der Kleinstadt nahe Rostock. „Es gab bisher keinen Tag, an dem ich nicht gerne gekommen bin“, sagt die 45-Jährige. Dabei war die Gründung des Cafés ein großer Einschnitt in ihr Leben. Fast 20 Jahre arbeitete die gelernte Hotelfachfrau zuvor in einem Hotel, als sie den „Jetzt oder nie“-Gedanken fasste. Ihr Rückweg von der Arbeit führte sie jeden Tag an dem leerstehenden Café in Bützow vorbei. „Ich konnte mir schon lange vorstellen, daraus etwas zu machen,“ berichtet Angelika Latzke. Doch ihre Familie reagierte zunächst skeptisch auf den Vorschlag. Letztendlich überzeugte dennoch eine Aussage ihres Vaters: „Er sagte zu mir: 'Wenn du das machen möchtest, dann schaffst du das auch.' Damit war klar, dass wir starten“, erzählt sie weiter.

Immer mit dabei: ihr Mann Thomas. Auch für den 50-Jährigen bedeutete die Übernahme eine große Veränderung. Denn der gelernte Landwirt steht heute im Hintergrund des Eiscafés, fertig das Eis, Waffeln oder Apfelstrudel an – alles komplett selbst. Auf fertige Waren verzichten die Latzkes seit 2016 vollständig. „Für mich gibt es nichts Schöneres, als Eis zu machen,“ schwärmt Thomas Latzke.

Bei Eissorten bleibt das Paar klassisch

Das Ehepaar ist umtriebig, hat ständig neue Ideen. Ihr neuester Clou ist ein Eis für Hunde. „Ich habe unsere Hunde bei der Hitze leiden sehen. So kam uns die Idee“, sagt Angelika Latzke. Das Eis ist zucker- und laktosefrei und enthält eine Fleischpaste. Einige Kunden hätten bereits gefragt, ob sie das Hundeeis auch mal probieren könnten, doch davon raten die Latzkes ab. Es gebe doch genügend andere Eissorten für Menschen. Neben den Klassikern wie Schokolade, Erdbeere und Vanille, ist Mango am beliebtesten. Bei der Auswahl der Sorten bleibt das Ehepaar aber bodenständig. „Wir machen das, was zur Region passt. Nichts mit Chili oder so“, sagt die Besitzerin schmunzelnd.

Eine besondere Spezialität ist das gebackene Eis, welches einer der beiden Söhne entwickelt hatte. In einer frittierten Hülle servieren sie eine Kugel Vanille-Eis mit heißen Himbeeren und Sahne. Wie genau die Rezeptur ist, möchte die 45-Jährige allerdings nicht verraten.

Ein Ort der Beständigkeit in Bützow

Die Besitzer des Cafés im Herzen von Bützow sind stolz auf ihre Stammkunden. Wegen des OZ-Eisdielentests kamen auch neue Kunden dazu. „Einige Gäste sind extra aus Rostock gekommen, um unser Eis zu probieren“, sagt Angelika Latzke. Viele Kunden schätzen, dass es in Bützow einen Laden wie das „ Eiscafé am alten Hafen“ gibt. „Die Lage ist toll, das Angebot ist toll. Es ist eine Verbesserung“, sagt Christina Schulz, die besonders gerne das Softeis isst. „Viele Läden halten sich hier nicht, aber das Eiscafé schon. Das finde ich super“, ergänzt Nicole Hempel.

Rundum zufrieden

Für die Zukunft planen die Latzkes weitere Projekte. Aber erstmal wollen sie die Corona-Krise ohne weitere Schäden überstehen. „Hoffentlich können wir nächstes Jahr wieder auf Veranstaltungen verkaufen. Das Lachen der Kinder ist einfach unbezahlbar“, sagt Angelika Latzke ein bisschen wehmütig.

Haben sie nun Hoffnung, die beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern zu werden? „Wir hätten nie gedacht, dass wir überhaupt gegen die Eiswerkstatt gewinnen. Alles was jetzt kommt, kommt dazu“, sagt die Besitzerin. Für den Moment sind Angelika und Thomas Latzke aber sehr zufrieden. „Das ist der Höhepunkt unseres Lebens“, so Thomas Latzke.

Knapper Sieg für das Eiscafé

Die OZ-Leser finden aber nicht nur das „ Eiscafé am alten Hafen“ gut. 31,8 Prozent der Stimmen reichten dem Bützower Eiscafé, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Mit 29,3 Prozent und lediglich 20 Stimmen weniger, landet die Eiswerkstatt Rostock auf dem zweiten Platz.

„Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwo vorgeschlagen werden. Ob es dann der erste, zweite oder dritte Platz ist, ist fast schon egal“, sagt der Geschäftsführer Felix Rehberg zu der denkbar knappen Niederlage. 9,4 Prozent der OZ-Leser haben für die Eisdiele in Warnemünde gestimmt, die sich damit den dritten Platz holt.

Von Chantal Ranke