Rostock

Zugeparkte Fahrradstreifen, Haltestellen auf der Straße, Fußgänger, die die Straße kreuzen: Die Verkehrssituation rund um den Doberaner Platz in Rostock ist oftmals unübersichtlich. Um Gefahren für alle Verkehrsteilnehmer gering zu halten und die Lärmbelästigung für Anwohner zu minimieren, spricht sich der zuständige Ortsbeirat der Kröpeliner-Tor-Vorstadt für Tempo-30-Zonen in der Wismarschen und der Doberaner Straße aus. Das Gremium stimmte einem entsprechenden Antrag des Verkehrsausschusses des Beirates mehrheitlich zu. Nun soll ein Antrag bei der Stadt gestellt werden.

„Ich würde das gut finden“, sagt Anwohnerin Dagmar Lück. „Gerade oben an der Kreuzung zur Lübecker Straße, wo Autos fahren und die Straßenbahn die Straße kreuzt, kommt es öfter mal zu Unfällen.“ Als Radfahrerin fühlt sie sich in der Doberaner Straße nicht wohl. „ Autos fahren viel zu schnell an mir vorbei.“ Ähnlich sieht das Ute Grawert aus Kritzmow, die oft mit dem Auto in der Nähe des Doberaner Platzes unterwegs ist. „ Fahrradstreifen, Schienen, Straße – hier läuft alles zusammen. Hier kann tagsüber doch sowieso keiner ernsthaft mit Tempo 50 durchfahren.“

Straßenbahnhaltestelle als Gefahrenquelle

Ortsbeiratsmitglied Christine Decker sieht vor allem die Straßenbahnhaltestellen als Gefahrenpunkte. Diese sind nicht extra angelegt, befinden sich direkt auf der Straße. „Das ist vor allem für Schüler der beiden angrenzenden Schulen gefährlich. „Ich fände es gut, wenn wir da Tempo 30 haben – unter anderem, um die Gefahrenzone für die Kinder niedrig zu halten.“ Andere Mitglieder des Gremiums stimmen zu. Wer an der Haltestelle aussteige, müsse sehr genau gucken, dass auch kein Auto schnell vorbeifährt.

Fahrradstreifen zugeparkt

Das sieht auch Anwohnerin Friderike Wiechmann so. „Es sind so viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs, die die Straße queren. Und Tempo 30 ist doch auch voll okay.“ Durch die ganzen Ampeln werde man ohnehin oft ausgebremst.

Weitere Gefahrenquellen sehen die Stadtteilvertreter in der Wismarschen Straße. „Vom Doberaner Platz zum Saarplatz hoch gibt es zwar einen Fahrradstreifen, dieser ist aber meist zugeparkt“, kritisiert der Vorsitzende Felix Winter. „Radfahrer müssen dann weiter nach links ausweichen und sich die Straße mit Autos und Straßenbahnen teilen.“ Auf der anderen Straßenseite gebe es für Fahrradfahrer, die vom Saarplatz zum Doberaner Platz wollen, gar keine separate Spur. „Da ist der Platz sehr schmal. Wenn dann ein Auto mit hoher Geschwindigkeit vorbeifährt, ist das gefährlich“, so Winter. „Eine Reduzierung der Geschwindigkeit hätte keine großen Einschränkungen für Autofahrer.“

Hauptverkehrsstraße nicht einschränken

Anders sieht das Gremiumskollege Eric Adelsberger: „Die Doberaner Straße ist eine wichtige Verbindung für den Verkehr zwischen Am Strande und dem Doberaner Platz.“ Bevor Anträge gestellt und Entscheidungen getroffen würden, seien Gutachten erforderlich, die die verkehrstechnischen Auswirkungen einer Temp-30-Zone beurteilen. „Das ist doch an den Haaren herbeigezogen“, sagt Norbert Wiesner. „Die Doberaner Straße ist eine Hauptverkehrsstraße – warum sollte man hier nur 30 fahren dürfen?“, fragt er. „Da gibt es wesentlich schlimmere Gefahrenstellen.“

Kein Einfluss auf Bewegung

Anwohnerin Maria Schneider hingegen würde sich über eine Verkehrsberuhigung freuen. „An der Kurve, in der die Doberaner Straße zum Doberaner Platz habe ich schon viele Unfälle gesehen. In diesem Bereich darf man sogar nur 20 fahren – viele bremsen abrupt ab, andere ignorieren das. Ich wäre für eine Anpassung der maximalen Geschwindigkeit.“

Das sieht auch Andy Szabo, stellvertretener Ortsbeiratsvorsitzender so. „Vielleicht würde es helfen, wenn man nicht von 50 auf 20 runterbremsen muss, sondern von vornerein vor der Kurve nur 30 fahren darf“, sagt er und betont: Mit diesem Antrag wollen wir die Straße ja nicht sperren, sondern lediglich das Tempo anpassen. Damit schränken wir doch niemanden in seiner Bewegung ein.“

Von Katharina Ahlers