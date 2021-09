Umwelt - Grüne Oase in der Stadt: Das schätzen Hobby-Gärtner am Interkulturellen Garten in Rostock

Seit dem Sommer 2011 bearbeiten Menschen aus verschiedenen Kulturen gemeinsam ein Stück Land im Zentrum Rostocks. Jede Gärtnergruppe kann eine Parzelle nach eigenen Wünschen bearbeiten und teilen die Gemeinschaftsflächen. Am Sonntag hat der Verein nun zu einem Herbstfest geladen.