Erstmals nach 25 Jahren wurde im Dezember ein neuer Vorsitzender für den Ortsbeirat Heide gewählt. Mit knapper Mehrheit hat Henry Klützke ( Die Linke) seinen Vorgänger Jürgen Dudek (Rostocker Bund) abgelöst. Mit der OSTSEE-ZEITUNG spricht er über die wichtigsten Ziele des Gremiums, Probleme, die seiner Meinung nach dringend einer Lösung bedürfen und wie er sich die Zusammenarbeit mit der Stadt vorstellt.

Bürgerbeteiligung fördern

Seit der Wahl sind erst wenige Wochen vergangen. Sein neues Amt nimmt Klützke aber schon jetzt sehr ernst. Immer wieder wälzt er alte Beschlüsse, Anfragen und E-Mails, um sich einen genauen Überblick zu verschaffen – und das neben seinem Beruf. „Ich will schließlich nicht, dass irgendwelche Themen versehentlich in Vergessenheit geraten“, erklärt er.

Besonders am Herzen liegen ihm die Wünsche und Anregungen der Anwohner, weshalb er sich zukünftig für eine größere Bürgerbeteiligung einsetzen möchte. Ein erster Schritt in diese Richtung sei insofern bereits getan, als dass ein zweiter Ausschuss ins Leben gerufen wurde. In diesem sollen sich die Mitglieder der Umwelt und dem Tourismus widmen. „Mir ist wichtig, dass wir das Ohr nah an den Anwohnern haben und nicht irgendwelchem Getratsche vertrauen. Die Bürger wissen am besten, wo es Probleme gibt“, sagt der Markgrafenheider. Daher sei seines Erachtens eine enge Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen und Unternehmen unerlässlich.

Was wird aus der Fläche hinter der Feuerwehr ?

Ganz oben auf der Agenda des Ortsbeirates stehe in den nächsten Tagen die Fortschreibung des Rahmenplans. „Dieser liegt noch nicht in seiner Endfassung vor. Das müssen wir schnellstmöglich nachholen, damit wir mit seiner Umsetzung beginnen können“, betont Klützke. Darin enthalten ist unter anderem das Thema Verkehrsberuhigung mancher Ortsteile.

Eine Frage, die in diesem Plan noch verankert werden soll, sei die danach, wie die letzte freie kommunale Fläche hinter der Feuerwehr zukünftig genutzt werden könne. Eine erste Idee hat Klützke diesbezüglich schon. „Uns fehlt im Ort ein Sportfeld. Ich kann mir an dieser Stelle einen Bolzplatz gut vorstellen“, verrät der Gremiumsvorsitzende. Was letzten Endes daraus wird, müsse zunächst beraten werden.

Ein Ort für alle Generationen

Deutlich konkreter sieht die Planung für die Bebauung der Fläche vor dem Heidehaus aus. Hier soll in den nächsten beiden Jahren ein großer Kinderspielplatz entstehen. In der Vergangenheit haben sich dort Eltern, Kinder und der Ortsbeirat getroffen und gemeinsam Ideen für mögliche Spielgeräte gesammelt. Eine Rutsche, Schaukeln und eine Sitzecke seien ausdrücklich gewünscht, wie Klützke berichtet.

Auf der Fläche vor dem Heidehaus in Markgrafenheide soll in den nächsten zwei Jahren ein Spielplatz entstehen. Quelle: Susanne Gidzinski

„Wir wollen den Platz aber nicht nur den Kindern zur Verfügung stellen, sondern ein Angebot für alle Generationen schaffen. So etwas gibt es in anderen Stadtteilen bereits.“ Wann die Bauarbeiten beginnen sollen, sei noch unklar. „Wir warten auf eine Rückmeldung vom Amt – hoffen aber, dass es noch dieses Jahr klappt.“ Hier würde er sich zukünftig mehr Transparenz seitens der Stadt erhoffen. „Leider ist nicht immer ersichtlich, wieso manche Projekte gar nicht oder erst spät umgesetzt werden.“

Bessere Wege, neue Toiletten und Wohnungsleerstand

Einsetzen möchte sich das Gremium zukünftig auch weiter für die Verbesserung der Geh- und Radwege. „Um die Qualität und vor allem die Sicherheit zu erhöhen, ist es dringend notwendig, einige in die Jahre gekommene Straßen und Wege zu sanieren.“

Sorgen bereite ihm der große Leerstand von Wohnraum. Auch die Versorgung der einzelnen Ortsteile mit öffentlichen Toiletten sei dringend verbesserungswürdig. „Das sind Themen, die uns schon lange begleiten. Wir bleiben dran und setzen uns auch weiterhin dafür ein, dass sich etwas tut“, verspricht Klützke.

