Rostock: Das soll der Kloster-Spielplatz künftig bieten

Es ist ein Kindertraum – mit dem Bagger tief in der Erde wühlen, Dreck machen, Sachen bauen. Doch im Rostocker Klostergelände übernehmen das die Profis. Seit Anfang Februar saniert das Amt für Stadtgrün den beliebten Spielplatz zwischen der alten Stadtmauer und dem Kulturhistorischen Museum.

Nach der Fertigstellung soll die Fläche an frühere Zeiten erinnern, als sich vor Ort noch der Probsteigarten befand. Insgesamt werden dafür 120 000 Euro aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt.

Spielplatz soll für mehrere Altersgruppen ansprechend sein

Zielgruppe des Spielplatzes sollen vor allem sieben- bis 13-jährige Kinder sein. „Erfahrungsgemäß wird der Platz aber auch von jüngeren Kindern genutzt“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Deshalb würden elementare Spielfunktionen wie Schaukeln, Verstecken, Klettern und Sandspiel angeboten, die altersübergreifend viele Kinder ansprechen.

Zwei große Schaukeln in unterschiedlichen Höhen werden mit Obstspalieren kombiniert. Drei „Obstleitern“ in verschiedenen Höhen und Breiten bieten Herausforderungen beim Klettern. Holzkonstruktionen, die wie Obstkisten aussehen, sollen zum Klettern und Verstecken animieren. Ein Netz, eine Minirutsche sowie eine Sandkiste bieten viel Spaß beim Spielen. Bänke, Abfallbehälter und Fahrradständer werden die Anlage komplettieren.

Neupflanzung von Apfelbäumen und Spalierobst

Auch das Umfeld wird laut Kerstin Kanaa in die Neugestaltung des Spielplatzes einbezogen. So sollen in der Gartenfläche zahlreiche Obstbäume neu gepflanzt sowie Hochbeete aufgestellt und mit Kräutern bepflanzt werden.

Der Baumbestand bliebe weitestgehend erhalten und erhält einen Pflegeschnitt. Einzelne Bäume, die in der Vitalität eingeschränkt oder nicht mehr verkehrssicher waren, wurden für die Neugestaltung entfernt. „Insgesamt wurden sieben Bäume gefällt und durch die Pflanzung von zwei Apfelbäumen sowie 24 Apfel- und Birnenbäumen als Spalierobst ersetzt“, erklärt die Stadtsprecherin.

Die Planung der gesamten Anlage hatte das Rostocker Landschaftsarchitekturbüro Thomas Henschel bereits 2017 erstellt und im Ortsbeirat vorgestellt. Als Teil des Denkmals „Kloster zum Heiligen Kreuz“ unterliegen die Gestaltung des Probsteigartens und die Integration des Spielplatzes strengen Anforderungen. Das Konzept war daher mit der unteren Denkmalbehörde abgestimmt worden. Die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen erfolgte bereits im letzten Jahr. Für die Realisierung ist die Rostocker Galabau GmbH verantwortlich.

Von Claudia Labude-Gericke