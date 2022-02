Rostock

Die Wände sind frisch gestrichen. Die ersten Lampen leuchten. Ein Fliesenspiegel lässt erahnen, wo es bald heiß hergehen wird. „Hier wird demnächst die Küche eingebaut“, sagt Charlette Voß. Noch braucht es etwas Fantasie, um sich die Ladenfläche als Restaurant vorzustellen. Doch schon in wenigen Wochen soll es die neue kulinarische Adresse für all jene in Rostock sein, die Appetit auf gesunde, schnelle Gerichte haben. Am Neuen Markt will Charlette Voß als Gastronomin durchstarten.

In einem ehemaligen Reisebüro eröffnet die Rostockerin den ersten „Dean&David“-Store der Hansestadt. Wo zuletzt Urlaubsreife von fernen Ländern träumten, können sich demnächst Hungrige durch die internationale Küche schlemmen. Asia Currys, Bowls, Wraps, Falafel, Grill-Sandwiches und Blechkuchen – das und mehr will Charlette Voß ihren Gästen servieren. „Wir bieten schnelles, unkompliziertes und gesundes Essen.“

Filialen von Rostock bis Hongkong

Seit David Baumgartner „Dean&David“ 2007 in München gegründet hat, feiert das Healthy-Food-Konzept einen Siegeszug um die Welt. Das Franchise-Unternehmen hat heute mehr als 150 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Selbst in Katar und Hongkong gibt es inzwischen Standorte.

„Dean&David“ hat es sich eigenen Angaben zufolge zur Aufgabe gemacht, die Gastroszene mit gesunden und schnell zubereiteten Gerichten zu bereichern. Der Firmen-Slogan: „Change for better“. Ziel sei, Speisen anzubieten, die zugleich lecker und nachhaltig sind. Daher setze man auf Frische bei den Zutaten und nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen und der Umwelt.

Falafel, Bowls, Suppen und Salate - auf der "Dean&David"-Speisekarte solle jeder ein Essen nach seinem Geschmack finden. Quelle: www.instagrm.com/dean_and_david

Heiße Snacks und coole Drinks auf der Speisekarte

Guten Gewissens zubeißen sollen nun auch die Rostocker und Rostockerinnen können: „Wir wollen am 17. März eröffnen“, sagt Charly Voß. Ihr Store ist erst der zweite in Mecklenburg-Vorpommern. Bislang gibt es nur im Schlossparkcenter von Schwerin einen „Dean&David“. Charlette Voß ist überzeugt, dass sie mit dem Konzept den Geschmack der Hansestädter trifft.

Zielgruppe sind urbane, ernährungsbewusste und nachhaltig denkende Esser. Salate, Bowls, Sandwiches, Suppen, Wraps und Currys stehen auf der Speisekarte. Dazu werden Desserts wie Pudding und Kuchen angeboten. Die Getränkekarte reicht von Smoothies und Superfood-Shots über Säfte bis zu Kaffee und Aperol Spritz. Damit niemand hungrig den Laden verlassen muss, sind viele Gerichte veggie oder vegan, gluten- oder laktosefrei.

Noch hat Charlette Voß alle Hände voll damit zu tun, ihren „Dean&David“-Store aufzubauen und einzurichten. Mitte März sollen in dem ehemaligen Reisebüro die ersten Gäste essen können. Quelle: Ove Arscholl

Job-Angebot: Verstärkung fürs Team gesucht

Bislang arbeitete Charly Voß im Management einer Agentur, war für die Wirtschaftsfördergesellschaft „Invest in MV“ tätig. „Es war schon seit längerem mein Plan, mich selbständig zu machen.“ Durch „Dean&David“ wird ihr Wunsch wahr. Ihr Lokal will sie zum Start von 11 bis 20 Uhr öffnen. Damit sich Hungrige bei ihr dann stärken können, sucht die Chefin Verstärkung: Jobs im Service sind ausgeschrieben. Wer sich einen davon schnappen möchte, muss sich sputen. Denn in den kommenden Tagen wird Charlette Voß ihr Team komplettieren. Eine starke Unterstützung ist ihr Mann, Geschäftspartner und Laden-Nachbar: Benny Müller, Chef des Vapiano. Nur eine Wand trennt sein Schnellrestaurant vom „Dean&David“. Gemeinsam baut das Paar jetzt das neue Restaurant auf. Aktuell haben die Beiden alle Hände voll zu tun.

Neben Küche und Verkaufstresen ziehen in den kommenden Wochen 30 Sitzplätze im „Dean&David“ ein. Ab April sollen sich Gäste zusätzlich auf der Terrasse vor dem Store Speisen und Getränke schmecken lassen können. Charlette Voß brennt darauf, den Herd anzufeuern. „Ich freue mich sehr auf den Eröffnungstag und kann es kaum erwarten, mit meinem Team loszulegen.“

Von Antje Bernstein