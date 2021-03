Rostock

Die alten Schuppen abgerissen, die wenigen Bäume von schweren Maschinen umgelegt: Es tut sich was am Rostocker Stadtrand, auf den Wiesen zwischen Schutow und Sievershagen. Nach jahrelangem Stillstand kommt nun Bewegung in die Entwicklung des Gewerbegebietes: Nach Jahren des Stillstandes bereitet die französische Kette Decathlon den Bau eines neuen Riesen-Sportmarktes in der Hansestadt vor.

Bis es in Schutow aber Golfschläger, Laufschuh und Co. zu kaufen gibt, wird es mindestens noch eineinhalb Jahre dauern. Zeitgleich gehen auch die Planungen für einen neuen Höffner-Möbelmarkt und für das alte Messegelände auf die Zielgerade.

Rostocks neue Shopping-Meile?

Ikea und Bauhaus, Möbel Wikinger und Bike Market: Einige der größten Fachhändler Rostocks sitzen bereits seit Jahren in Schutow. Und dennoch gilt das Areal, die ehemalige Ostsee-Messe, als Problemgebiet: Auch dreißig Jahre nach dem Aus der Messe stehen dort noch alte Hallen.

Jugendliche haben sie als verbotenen Treffpunkt für sich entdeckt, klettern selbst auf den Dächern rum. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt kennt das Problem, kann aber kaum etwas machen. Die Ruinen befinden sich größtenteils in Privatbesitz, heißt es aus dem Rathaus.

Das ehemalige Messegelände in Schutow: Die Stadt will das Areal überplanen. Quelle: Andreas Meyer

Doch seit Jahren laufen im Rathaus Planungen, Schutow vom Sorgenkind zur neuen Shoppingmeile vor den Toren der Stadt zu machen. Ikea hat gerade erst ausbauen dürfen, auch andere Unternehmen wollen wachsen. „Auf dem alten Messegelände geht es uns im Wesentlichen um eine Steigerung der Attraktivität – und die Erweiterung von Verkaufsflächen der vorhandenen Unternehmen“, heißt es aus dem Stadtplanungsamt. Und es geht darum, die chaotische Verkehrsführung neu zu ordnen.

Schon 2017 hat die Bürgerschaft „grünes Licht“ für solche Planungen gegeben, getan hat sich bisher nicht viel. Nun drängelt der zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung: Spätestens Anfang 2022 soll das Amt sein Konzept für Wachstum in Schutow vorlegen.

Decathlon schafft schon Platz

Denn dann soll es nämlich auch „grünes Licht“ für die Bagger auf den Wiesen im Westen von Ikea geben: Direkt an der Grenze zu Sievershagen hat Decathlon bereits Platz für seine Filiale geschaffen. „Das ist aber noch nicht der Baustart“, beteuert Unternehmenssprecher Ludger Niemann. Er bestätigt aber, dass die Firma schon Gehölze gerodet habe.

Auf dem Gelände Decathlon an der B 105 haben die ersten Vorbereitungen für den Bau eines neuen Decathlon-Marktes begonnen. Quelle: Andreas Meyer

Das sei zu dieser Jahreszeit gestattet. Eine Genehmigung habe das Unternehmen nicht gebraucht, heißt es auch aus dem Rathaus. Decathlon plant in der Hansestadt mit einem „Vollsortiment für alle Sportarten“ und einem Spezial-Angebot für die Küste: „In Rostock wird es einen Schwerpunkt beim Wassersport geben“, so Niemann.

Baustart schon Ende 2022?

Stadtsprecher Ulrich Kunze geht davon aus, dass frühestens in der zweiten Hälfte 2022 Baustart für Decathlon und auch Höffner sein könnte. Dann erst soll der neue Bebauungsplan fertig sein. Und für den müssen Stadt und Investoren gleich mehrere Probleme lösen: „Wir müssen zum Beispiel die Kreuzung zwischen der Messestraße und der B 105 ausbauen“, sagt Kunze. Die Krieger-Gruppe soll sich daran finanziell beteiligen.

Die Krieger-Gruppe will einen neuen Höffner-Markt mit bis zu 500 festen neuen Jobs bauen – und eine Filiale des Möbel-Discounters Sconto. Um die 100 Millionen Euro wird die Gruppe in Schutow verbauen. In den kommenden Wochen soll das Unternehmen zudem einen Plan für Ausgleichsmaßnahmen vorlegen. Auch der Klimawandel ist dabei ein Thema: Weil für Höffner, Sconto und den gemeinsamen Parkplatz riesige Flächen versiegelt werden, muss der Investor einen Plan vorlegen, wie er das Regenwasser ableiten will.

Von Andreas Meyer