Aktivisten und Aktivistinnen aus ganz Deutschland schwingen sich in den Fahrradsattel und nehmen Kurs auf Rostock. Denn in der Hansestadt haben sie eine Demo geplant. Hintergrund ist eine bundesweite Aktion, die die Verkehrswende vorantreiben soll.

Am 20. August haben sich Studierende aus mehr als hundert deutschen Städten zu einer dreiwöchigen Protestfahrt durch die Republik aufgemacht. Ihr Ziel: die Bundeshauptstadt. Unter dem Motto „Ohne Kerosin nach Berlin“ treten die Teilnehmenden für eine klimafreundliche Mobilität in die Pedale. Der Radentscheid Rostock unterstützt die Forderung der Biker und begleitet die Klimaaktivisten durch Rostock.

Insgesamt werden sechs Touren mit Hunderten Teilnehmenden auf ihrem Weg die Forderung nach einer klimagerechten Welt zur anstehenden Bundestagwahl lautstark an möglichst viele Menschen herantragen. Großes Finale ist die Ankunft vor dem Bundestag in Berlin am 10. September, wo sich die Tour-Teilnehmer dem Klimacamp von Fridays for Future anschließen.

Beim Zwischenstopp in Rostock am Sonntagmittag wird es eine angemeldete Fahrraddemo durch die Stadt mit Halt Am Brink und am Neuen Markt geben. „Es tut gut, zu sehen, dass sich inzwischen in ganz Deutschland Menschen für die Verkehrswende einsetzen. Das zeigt: 2021 ist das Jahr der Klimawahl“, sagt Marie Heidenreich vom Radentscheid Rostock.

Auf sechs Strecken führt die Protesttour nach Berlin. Quelle: Ohne Kerosin nach Berlin

„‚Ohne Kerosin nach Berlin‘ macht lautstark deutlich: Der Klimaprotest lebt“, ergänzt Maren Solmecke, Pressesprecherin von Students for Future Deutschland. „Wir fordern eine friedliche und gemeinsame Gesellschaftsrevolution. Diese muss grundlegend, demokratisch und sozialökologisch gestaltet werden, jetzt! Studierende und viele mehr aus allen Teilen des Landes tragen diese Botschaft nach Berlin.“

