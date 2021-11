Rostock

Der Doberaner Platz zählt zu den Ecken in Rostock, wo quasi ständig was los ist: Straßenbahnen halten hier, Geschäfte, Bäcker, Imbisse und der Wochenmarkt ziehen viele Menschen an. Damit diese sicher von A nach B kommen, soll am Freitag (26. November) der Straßenverkehr lahmgelegt werden.

Der Radentscheid Rostock ruft zur Demo auf dem Dobi auf. Von 17 bis 19 Uhr soll protestiert werden, kündigt die Initiative an. Das Motto: „Schluss mit dem unnötigen Autowahnsinn – sicherer Dobi für Menschen – jetzt!“

Laut Radentscheid wird der Doberaner Platz jede Stunde von 728 Menschen zu Fuß und von 145 Menschen mit dem Rad überquert. Immer wieder komme es dabei zu gefährlichen Situationen. Denn im selben Zeitraum fahren 161 Autos die nicht einsehbare Kurve, die Doberaner und Wismarsche Straße verbindet. Dabei werde regelmäßig das Tempolimit überschritten oder gar in falscher Richtung gefahren, kritisiert der Radentscheid. Für jene, die mit dem Rad unterwegs sind, gebe es „keine legale und intuitive Möglichkeit, den Doberaner Platz zu überqueren“. Am Freitag soll sich das ändern.

„Wir gestalten den Doberaner Platz am Freitagabend zu einem schönen, menschenfreundlichen Ort – mit vorweihnachtlichen Dekoelementen, Fahrrädern und festlichen Lichtern, frei von Autos.“

Die als Demo angemeldete Veranstaltung war ursprünglich für Mai geplant und musste damals aufgrund des Brands in der Doberaner Straße kurzfristig abgesagt werden.

Von Antje Bernstein