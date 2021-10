Rostock: Der Stadthafen kann nicht ohne diesen Schlepper sein

Rostock

Was im Maschinenraum des Schleppers „Petersdorf“ los ist, hat Christine Möschner ganz genau im Blick. Im vergangenen Jahr ist die 31-Jährige zu dem Verein gestoßen, der sich inzwischen seit fünf Jahren im Ehrenamt um das markante Rostocker Schiff kümmert. Unten im Rumpf des Schleppers, dort wo es nach Öl riecht, die Zwischenräume zwischen Schalttafeln, Ventilen und Kolben eng sind – da fühlt sich die studierte Maschinenbauerin am wohlsten. Sie ist das jüngste Mitglied des Vereins und hat am Freitag zusammen mit den anderen ehrenamtlichen Schiffsfreunden das fünfjährige Bestehen ihren kleinen Klubs gefeiert.

„Ein Schiff kann nicht ohne Hafen sein“ – passend zum Jubiläum kamen auch die Reriker Heulbojen vorbei, sangen mehr als sie heulten am Warnowufer ihre Shantys über Seeleute, Schiffe, Häfen und natürlich ihr liebstes Getränk, den Rum. Eingeladen hatte der Verein, um das kleine Jubiläum im Stadthafen zu feiern. Die Wahrheit ist aber auch: Der Stadthafen kann nicht ohne diesen Schlepper sein. Er ist inzwischen zu einem Rostocker Wahrzeichen geworden.

Schlepper seit 2014 in Rostock

„Fünf Jahre liegt die Gründung des Vereins nun zurück. Am Anfang stand der Kauf des Schleppers, den insbesondere das Hotel Warnow, das Ingenieurbüro Franck, DSR-Seeleute und die Wiro mitfinanziert haben“, berichtet Vereinschef Wolfgang Dethloff. Seit 2014 liegt der Schlepper in Rostock. Seit April 2017 ist der Verein auch Eigentümer des Schleppers. Seitdem standen viele Reparaturen an. Auch dass das Schiff nach Schiffssicherheitsverordnung der Berufsgenossenschaft Verkehr fahren kann, sei ein finanzieller und organisatorischer Kraftakt gewesen.

Lesen Sie auch Mecklenburgs „Tradis“ haben durchwachsene Saison: Wo Sie jetzt einen Törn buchen können

1958 wurde der Schlepper auf der Warnow-Werft gebaut, bis 1994 war er in Rostock im Einsatz. Heute ist die „Petersdorf“ – zusammen mit der „Greif“ – eines der letzten Schiffe der Warnow-Werft, die noch in Fahrt sind.

Die „Petersdorf“ liegt auf Höhe des Restaurants Carlo im Rostocker Stadthafen. Quelle: Martin Börner

„Das Schiff ist heute im besten Zustand seit Jahrzehnten“, sagt Vereinschef Wolfgang Dethloff. Großen Anteil daran habe auch Schiffsführer Peter Endler. Der 78-Jährige steht noch immer hinter dem Steuerrad und tut nichts lieber, als mit Gästen zu Ausfahrten abzulegen. „Das ist ein Schiff zum Anfassen, keine fahrende Kneipe wie andere Fahrgastschiffe“, sagt er mit einem Schmunzeln. Er lasse seine Gäste auch mal ans Steuer oder einen Blick in den Maschinenraum werfen – unter Aufsicht natürlich.

Kümmern sich um ihren Schlepper, der im Rostocker Stadthafen liegt: Schiffsführer Peter Ender (l.) und Vereinschef Wolfgang Dethloff. Quelle: Martin Börner

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

24 Mitglieder hat der kleine Verein, zwölf von ihnen kümmern sich aktiv um den Erhalt des Schiffes. Eines wünschen sich die Männer vom Schlepper besonders: Nachwuchs für ihren Verein, damit das Schiff noch lange in gutem Zustand an Rostocks Kaikante liegen und auf die Warnow schippern kann.

Von Michaela Krohn