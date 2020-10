Rostock

Bahnpendler müssen am Rostocker Hauptbahnhof ab dem 18. Oktober mit Einschränkungen rechnen. Gut einen Monat lang werden im südöstlichen Teil der Gleisanlagen mehrere Weichen erneuert. Zusätzlich wird unter dem Schotter eine Tragschicht eingebaut. „Dadurch kann das Gleis höher belastet werden und wird zudem besser entwässert“, erklärt ein Bahnsprecher.

Von den Einschränkungen betroffen sind Züge im Nah- und Fernverkehr – unter anderem auf den Strecken nach Graal-Müritz oder Tessin, aber auch der viel genutzte Regionalexpress 1 zwischen Hamburg, Schwerin und Rostock sowie ICE-Verbindungen. Auch der Regionalverkehr der ODEG (Linie RE9) ist von den Bauarbeiten betroffen.

Anzeige

Verlegung der Arbeiten war nicht möglich

Solche Instandsetzungsarbeiten fallen je nach Beanspruchung der Gleise in regelmäßigen Abständen an. „Die Arbeiten werden so weit wie möglich gebündelt, also zusammengefasst, um den Zugbetrieb und damit die Bahnreisenden so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, erklärt der Bahnsprecher.

Lesen Sie auch: Quietschende Züge in Warnemünde: Das sagt die Bahn zu dem Problem

Dennoch sei es nicht möglich gewesen, die jetzt anstehende Maßnahme in die Corona-Zeit mit weniger Pendlern vorzuziehen. „Größere Instandhaltungsarbeiten werden lange im Voraus geplant. Daher stand der Jahresbauplan und Fahrplan für dieses Jahr schon im vergangenen Jahr fest.“

Gute Ausschilderung für Nutzer wichtig

Das verstehen auch die Vertreter des Fahrgastverbandes Pro Bahn. „Dennoch ist es natürlich immer ungünstig, wenn Strecken gesperrt werden müssen“, sagt Verbandssprecher Karl-Peter Naumann. Umso wichtiger sei es, den Schienenersatzverkehr möglichst nutzerfreundlich zu gestalten. „Die Anschlüsse müssen gut funktionieren und die Ausschilderungen so platziert werden, dass die Fahrgäste genau wissen, wo alles abfährt“, erklärt Naumann.

Lesen Sie auch: Rostocker Lokführer: Deshalb sind wir Deutschlands pünktlichste S-Bahn

Da sich die Baumaßnahme auch über die Herbstferien vieler Bundesländer erstreckt, müsste auch an bahnreisende Touristen gedacht werden. „Wenn dann im DB-Navigator nur die Rede vom Albrecht-Kossel-Platz als Abfahrtsort ist, dann wissen das vielleicht Einheimische, aber Urlauber eher nicht“, nennt er ein Beispiel, wo noch nachgebessert werden müsste.

Diese Strecken sind betroffen Der Regionalverkehr von DB Regio ist auf den Linien RE1, RE5, S2, S3, RB11, RB12 von den anstehenden Weichenarbeiten betroffen: 18. bis 29. Oktober RB 12 Graal-Müritz – Rostock Hbf – Bad Doberan: Die Züge fallen zwischen Bentwisch und Rostock Hbf aus und werden durch Busse ersetzt. 30. Oktober bis 4. November RB12 Graal-Müritz – Rostock Hbf – Bad Doberan: Die Züge fallen zwischen Graal-Müritz und Rostock Hbf/ Bad Doberan aus. Der Ersatzverkehr fährt zwischen Graal-Müritz und Rostock Hbf. 2. bis 12. November RE 1 Hamburg – Schwerin – Rostock: Die Züge fallen zwischen Rostock Hbf und Schwaan aus. Als Ersatz nutzen Fahrgäste die Linie S2 zwischen Rostock Hbf und Schwaan. Der Anschluss an Linie RE9 Richtung Stralsund besteht in Rostock-Kassebohm (S2). RE5 Berlin – Neustrelitz – Rostock: Die Züge werden über Plaaz (Zusatzhalt) umgeleitet, der Halt in Güstrow entfällt. Zwischen Plaaz und Güstrow fahren Busse als Ersatz.S2 Güstrow – Schwaan – Rostock: Die Linie wird geteilt und fährt neu zwischen Warnemünde und Rostock sowie zwischen Rostock und Güstrow. Zwischen Rostock Hbf und Schwaan werden die Züge umgeleitet und haben veränderte/verlängerte Fahrzeiten. Die Züge der S2 erhalten zweistündlich einen zusätzlichen Halt in Rostock-Kassebohm. Hier besteht Anschluss von Schwaan an die RE9 der ODEG in Richtung Stralsund (Gegenrichtung analog). 2. bis 17. November RB11 Wismar – Rostock – Tessin: Die Züge fallen zwischen Rostock Hbf und Tessin aus und werden durch Busse ersetzt. S3 Rostock – Laage – Güstrow: Die Züge fallen zwischen Rostock Hbf und Kavelstorf aus und werden durch Busse ersetzt. Änderungen im Fernverkehr: Die ICE-/IC-Züge Rostock Hbf und Stralsund/ Binz/ Greifswald fallen vom 18. bis 29. Oktober aus und werden zum Teil durch Busse ersetzt. Vom 30. Oktober bis 12. November werden diese Züge im Raum Rostock umgeleitet (ohne Halt Rostock Hbf), zwischen Bützow und Rostock fahren Busse. Die Fernzüge Warnemünde/ Rostock und Berlin werden vom 2. bis 17. November zwischen Rostock und Waren umgeleitet, mit früheren Abfahrten/späteren Ankünften in Warnemünde. Bei einzelnen Zügen entfällt der Halt in Warnemünde.

Grundsätzlich gebe es am Rostocker Hauptbahnhof schon lange ein großes Problem, das sich auch in den aktuellen Maßnahmen und Einschränkungen zeigt: „Es kann nicht sein, dass eine so viele befahrene Strecke wie die zwischen Hamburg, Schwerin und Rostock am Ende nur eingleisig verläuft“, sagt Naumann. Das führe schon im Alltagsverkehr zu Nachteilen, wenn sich beispielsweise eine Bahn auf der Strecke verspäte und andere warten müssten. Bei Baumaßnahmen wie den jetzt anstehenden seien zudem kaum Ausweichmöglichkeiten für Bahnreisende vorhanden.

Von Claudia Labude-Gericke