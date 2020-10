Bahnhofsviertel/Warnemünde

Es ist anders als beim Autofahren: Nicht mit dem Fuß, sondern mit seiner Hand gibt Lokführer Udo Kaiser Gas. Der 56-Jährige drückt den Hebel am Führerpult nach vorne, damit die S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof in Richtung Warnemünde beschleunigt. „Vom Anzug her sind die neuen Züge richtig gut“, sagt Kaiser. Ist das gewünschte Tempo erreicht, bewegt er den „Fahrthebel“ wieder zurück in die Mitte. „Wenn ich bremsen will, muss ich ihn nach hinten ziehen.“ Bei der Steuerung müsse er möglichst mit Effizienz vorgehen: „Wir wollen ja pünktlich sein und auch Energie sparen.“

Das gelingt Udo Kaiser und seinen Lokführer-Kollegen offenbar ziemlich gut. Denn in Rostock fährt die pünktlichste S-Bahn Deutschlands: 99,2 Prozent der Züge liegen hier nach Auskunft der Deutschen Bahn im Zeitplan. Damit lässt Rostock Großstädte wie Berlin, Dresden, Hamburg und Nürnberg hinter sich, die nur eine Pünktlichkeit von 98 Prozent erreichen. Ein Zug gilt bei der Deutschen Bahn ab sechs Minuten Zeitverzug als verspätet.

Bis zu 160 Kilometer pro Stunde möglich

Udo Kaiser ist schon seit September 1980 bei der Bahn. „Meine Mutter hat gesagt: Geh’ zur Bahn, das ist ein krisensicherer Job“, erinnert er sich. Das habe sich bewahrheitet. Inzwischen wird das Fahren durch einen Computer unterstützt. Dennoch muss Kaiser aufmerksam sein. „Ich muss Strecke und Signale im Blick haben“, betont er.

Udo Kaiser (56) Lokführer, fährt fast alle Strecken im Norden als Lokführer. „Meine liebste Strecke ist nach Warnemünde. Da ist immer was neues zu entdecken, es passiert immer was am Rande Strecke, dass gefällt mir.“ Quelle: Martin Börner

Im Schnitt sei die S-Bahn mit Tempo 80 unterwegs. „Nur wenn es schnell gehen muss, werden es auch schon einmal 100 Kilometer pro Stunde“, sagt Kaiser. Grundsätzlich können die Züge auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

Aufpassen, dass sich niemand einklemmt

Kommt der Zug auf dem Bahnsteig zum Stehen, schaut der Lokführer, dass Ein- und Ausstieg reibungslos klappt. „Da sollte sich niemand einklemmen oder zwischen Zug und Bahnsteig fallen“, sagt Kaiser. Das sei früher schon mal passiert. „Bei den neuen Bahnen mit ebenerdigen Einstieg ist das aber eher unwahrscheinlich.“

7,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr Rund 7,5 Millionen Fahrgäste sind jährlich mit der Rostocker S-Bahn unterwegs. Die S-Bahn ist 1974 in Betrieb genommen worden. Es gibt drei Linien: S 1 Rostock Hauptbahnhof-Warnemünde, S 2 Güstrow-Schwaan-Rostock Hauptbahnhof-Warnemünde und S 3 Güstrow-Laage-Rostock Hauptbahnhof-Warnemünde. Das Streckennetz umfasst circa 90 Kilometer. Zwölf Fahrzeuge werden hier eingesetzt; es handelt sich um Elektrotriebwagen 442 Talent. Rund 70 Mitarbeiter sind auf der Strecke für die Deutsche Bahn tätig. Die Deutsche Bahn stellt gerade allgemein massiv Personal ein. Rund 25 000 Neueinstellungen sind in diesem Jahr geplant. Auch 2021 und 2022 will die Bahn jeweils mindestens 18 000 neue Mitarbeiter an Bord holen, darunter je 4400 Auszubildende deutschlandweit.

Neben Warnemünde fährt die Rostocker S-Bahn auch nach Güstrow, Laage und Schwaan. Eine Lieblingsstrecke habe Kaiser nicht: „Es ist alles schön – zu jeder Jahreszeit.“ Heute sei das Fahren wesentlich einfacher als früher: „Ich habe immer die Lokführer bewundert, die sich früher an einer Handstange nach oben ins Führerhaus hochgezogen haben.“ Er selbst musste das auch noch machen. „Heute ist alles ebenerdig und der Sitz ist schön gefedert“, sagt Kaiser. Auch gebe es kaum noch Geräusche. „Die Bahn summt nur noch.“

Zur Frühschicht um 1.30 Uhr aufstehen

Als Lokführer arbeitet Kaiser in unterschiedlichen Schichten. Wenn der erste Zug 4.03 Uhr abfahren soll, ist 3.13 Uhr Dienstbeginn. „Ich muss den Zug vorher technisch vorbereiten“, erklärt der Bahnangestellte. Der Wecker klingelt dann 1.30 Uhr bei ihm zu Hause in Marlow ( Landkreis Vorpommern-Rügen).

Andere Schichten gehen von 6 Uhr bis 16 Uhr, bis 18 Uhr oder 20 Uhr. „Ich darf sechs Stunden durchgängig fahren, dann ist eine Pause nötig“, sagt Kaiser. Verschnaufen könne er aber auch während der Wendezeit in den Zielbahnhöfen. Die Verteilung seiner Arbeitstage sei sehr unterschiedlich. „In der Regel habe ich zwei, drei Tage frei und arbeite dann vier Tage am Stück.“ Jedes zweite Wochenende sei er im Einsatz.

Regen und Nebel erschweren Fahrt

Während nachts kaum etwas los ist und Kaiser energiesparend fahren kann, müsse er sich im Berufsverkehr schon ranhalten. „Dann muss ich besonders auf die Signale achten.“ Auch Regen oder Nebel erschweren die Fahrt. „Wenn es glatt ist auf den Schienen, muss ich gefühlvoller fahren und zur Sicherheit früher bremsen“, betont er. Besondere Vorsicht sei auch am unbeschrankten Bahnübergang Güstrow nötig.

Eine S-Bahn fährt an der Bahnhaltestelle Rostock-Bramow ein. Quelle: Ove Arscholl

Einen Unfall hat Udo Kaiser in all den Jahren bisher erlebt: „Das war eine Entgleisung im Rangierdienst 1984.“ Dass die Rostocker S-Bahn so vergleichsweise pünktlich ist, habe auch mit den Fahrgästen zu tun: „Die Leute spielen immer mit beim Aus- und Einsteigen“, sagt der Lokführer. Zudem haben die neuen Fahrzeuge wesentlich mehr Türen. „Und wir sind im Siebeneinhalb-Minuten-Takt unterwegs. Ist die eine Bahn weg, kommt gleich die nächste“, sagt Kaiser.

Aufgedrehte Jugendliche am Wochenende

Wenn jedoch der letzte Zug aus Berlin kommt, sei die S-Bahn immer rappelvoll. „Dann sind die Züge bis unters Dach gefüllt. Die Leuten rackern an den Türen, was schon einmal zu Störungen führt“, sagt Kaiser.

Generell seien die Fahrgäste aber sehr friedlich. „Nur wenn wir länger stehen, wird es unruhig in der Bahn.“ Auch werde es hin und wieder lauter, wenn die jungen Leute sonnabends oder sonntags früh aus der Disco kommen. „Manche sind dann schon etwas aufgedreht.“

Von André Horn