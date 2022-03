Rostock-Evershagen

Am Montag, 28. Februar, sind die fünf mit dem Zug aus Berlin in der Hansestadt eingetroffen. Hinter ihnen liegt eine lange Reise mit dem Auto, dem Bus und der Bahn.

Vater durfte nicht mit

Doch in die Erleichterung mischt sich ein Wermutstropfen: Vater Oleg (39) ist nicht dabei. Er musste in der Ukraine bleiben, um für die Heimat zu kämpfen. Aber dort war es für Mutter Zoriana (36) und die Kinder Ludmila (13), Ruslan (11), Zakhar (10) und Jaroslav (6) nicht mehr sicher.

Der Krieg erreichte die gläubige Frau ausgerechnet in der Kirche. „In unserem Ort in der Westukraine gibt es keine Sirenen, dort läuten bei Gefahr die Kirchenglocken.“

Kirchenglocken als Warnung

Als sie am vergangenen Donnerstag im Gottesdienst saß, während die Kinder zu Hause geblieben waren, läuteten auf einmal die Glocken. „Die fünf Minuten, bis ich zu Hause ankam, waren so schlimm.“

Noch hat der Krieg ihren Ort nicht direkt erreicht „Meine Kinder haben nur einmal gesehen, wie zwei Flugzeuge vorbeigeflogen sind. Sie sind gleich in Deckung gegangen.“ Im Ort wurden Schutzwälle aus Sandsäcken und Autoreifen entlang der Hauptstraßen aufgeschichtet, um den Menschen Deckung zu geben, wenn sie aus dem Haus müssen.

Bei Alarm in den Keller

Der Lärm des Krieges war bereits allgegenwärtig. „Wir konnten nachts kaum schlafen. Bei Alarm mussten wir jedes Mal in den Keller“, sagt Zoriana. Schließlich fasste die Familie den Entschluss zur Flucht. Zunächst ging es mit dem Auto zur polnischen Grenze.

Dort hatte die vierfache Mutter Glück: „Wir haben eine hochschwangere Frau getroffen, die von ihrer Familie abgeholt wurde.“ In deren Bus konnten die Litvins bis nach Warschau mitfahren. „Auf dem Bahnhof in Warschau waren die Menschen sehr hilfsbereit“, ist Zorina dankbar. Die Ehrenamtlichen kümmerten sich um die Kinder, das Gepäck und halfen ihnen in den Zug nach Berlin.

Freundliche Helfer

Im Zug lernte Zoriana, die kein Deutsch und kaum Englisch spricht, weitere freundliche Menschen kennen: „Sie halfen mir, den Zug nach Rostock zu finden.“ Und dort kamen die Fünf dann am Montagmittag an. Die Wohnung in Evershagen wurde von Bekannten zur Verfügung gestellt. In wenigen Tagen kann die Familie dann wenigstens in eine Zwei-Raum-Wohnung umziehen, wo sie einen Monat lang bleiben kann.

Zwischendurch telefoniert Zoriana mit Ehemann Oleg. Der war als junger Mann bei der Musterung noch durchgefallen, weil er eine Metallplatte im Bein hat. Doch im Krieg gegen Putin wird ihn das wohl nicht davor bewahren, zur Waffe greifen zu müssen, fürchtet Zoriana.

Unübersichtliche Lage

Die Verwaltung der Hansestadt geht davon aus, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch viele weitere Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet anreisen. Da Ukrainer frei einreisen können, müssen sie sich auch nicht anmelden, wenn sie nach Rostock kommen. Daher ist es schwer zu sagen, wie viele bereits hier sind.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte bei der großen Anti-Kriegs-Demo am Sonntag auf dem Neuen Markt Hilfe zugesagt: „Ich verspreche hoch und heilig, dass wir alles dafür tun, die Flüchtlinge liebevoll aufzunehmen.“ Derzeit laufen laut Stadtverwaltung Gespräche mit verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft, um die Hilfe zu koordinieren.

Retten auf eigene Faust erlaubt

Die ukrainische Gemeinde in der Hansestadt hatte bei der Demo Hilfsaktionen angekündigt und die Bürger aufgerufen, auf eigene Faust an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, um dort Flüchtlinge zu versorgen oder am besten gleich mitzunehmen.

Das ist laut Stadtverwaltung auch erlaubt, sofern die Flüchtlinge einen Pass oder ein Visum haben. Wer jedoch einen Asylantrag stellt, muss in ein dafür vorgesehenes Wohnheim ziehen.

Welle der Solidarität bei Unternehmen

Am Donnerstag will die EU darüber entscheiden, ob Flüchtling auch erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. die ersten Unternehmen haben bereits angekündigt, Ukrainer beschäftigen und auch unterbringen zu wollen, vor allem in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe.

„Ich sehe eine riesige Welle der Solidarität“, sagt Lars Schwarz, Chef des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV. „Jeden Tag melden sich bei mir Kollegen, die auch Wohnungen zur Verfügung stellen und Flüchtlinge sogar schon selbst abgeholt haben.“

Angesichts der schwierigen Personalsituation hätten die Flüchtlinge eine gute Perspektive, sofort eine Arbeit zu finden – zumal viele Gastronomen in MV bereits gute Erfahrungen mit ukrainischen Mitarbeitern gemacht hätten. „Wir brauchen aber die richtigen Rahmenbedingungen“, so Schwarz.

Von Axel Büssem