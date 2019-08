Rostock

Was war das für eine tolle Hanse Sail. Die rund 170 gemeldeten Schiffe kamen aus 14 Ländern, darunter die Segelschulschiffe „ Amerigo Vespucci“ aus Italien, „Cuauhtemoc“ aus Mexiko und „Gloria“ aus Kolumbien. Bellgardt ging davon aus, dass die Besucherzahl der Vorjahre im Bereich von etwa einer Million wieder erreicht wurde.

„Es war eine außergewöhnliche und sehr entspannte Sail. Wir hatten ein ganz großes internationales Teilnehmerfeld“, sagte Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt am Sonntag.

Als Ersatz für das nicht mehr genehmigte Feuerwerk in Warnemünde lief der Großsegler „Mir“ durch viele Scheinwerfer in den Farben Russlands erleuchtet und begleitet von Musik wie Beethovens „Ode an die Freude“ ein.

Hier zeigen wir einige der schönsten Momente der Sail im Video:

Von RND/kha