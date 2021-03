Rostock

Stellen Sie sich bitte kurz vor, Sie wären jetzt in der Ferne. Weit weg von der Warnow. Sie erzählen, wo Sie herkommen – und dann geht es los: Fragen über Fragen über Rostock. Darauf sollten Sie vorbereitet sein. Kein Problem: Die Suchmaschinen im Internet sind in diesem Fall das beste Training. Bei Google zum Beispiel gibt es eine Rangliste der häufigsten Fragen, die über Rostock gestellt werden. Bereit?

Okay, Frage 1: Wofür ist Rostock bekannt? Das ist einfach! Die Hansesail natürlich. Das Segelevent hat die Hansestadt deutschlandweit so richtig bekannt gemacht. Sagt Google jedenfalls.

Frage 2 ist da schon schwieriger: Was bedeutet der Name Rostock? Hier können Sie dann gleich mal mit ihren Kenntnissen in Altpolabisch glänzen. Die Stämme, die einst an der Warnow siedelten, nannten den Ort nämlich Rastoku. Und das heißt in dieser alten slawischen Sprachfamilie so viel wie „auseinanderfließender Fluss“.

Frage 3 ist knifflig: Wann trat Rostock der Hanse bei? Also dass Rostock im Sommer 803 Jahre alt wird, dürften die Meisten noch parat haben. Schließlich ist der 800. Geburtstag noch nicht lange her. Zur Hanse gehört die Stadt aber „erst“ 738 Jahre: 1283 trat Rostock dem Bündnis bei. Echtes Angeberwissen.

Auf Frage 4 könnten Sie theoretisch mit einem ganzen Aufsatz antworten: Was wurde in Rostock erfunden? Wo wollen Sie da nur anfangen? Der Düsenjet wäre da zu nennen – und der dazu passende Schleudersitz. 1879 wurde in Rostock eine „Kartoffelschälmaschine“ patentiert, wenig später eine „Fischwaschmaschine“. Was Google aber meint, ist die Erfindung, die im Sommer typisch für Rostock ist: Wilhelm Bartelmanns genialen Einfall namens Strandkorb.

Bei Frage 5 haben Sie dann wieder ganz leichtes Spiel: Ist Rostock schön? Das fragen die Menschen bei Google. Klare Antwort: Oh ja! Auch damit könnten Sie angeben.

Von Andreas Meyer