Rostock

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende auf das Gelände eines Landschaftsgestalters in der Rostocker Innenstadt eingebrochen. Der Polizei zufolge wurden dabei zwei Firmen-Lkw beschädigt. Ein oder mehrere unbekannter Täter verschafften sich gewaltsam über die Türschlösser Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge. Sie entwendeten mehrere Kleinteile. Der Schaden beläuft sich bislang auf circa 100 Euro.

Die Polizei nahm Strafanzeigen auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei empfiehlt zur geeigneten Sicherung von Fahrzeugen sich auf der Internetseite zu informieren.

Von OZ