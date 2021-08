Zwei Kinder haben am Samstag auf einer Freifläche an der Zingelwiese im Rostocker Stadtteil Dierkow Kanister mit Giftstoffen gefunden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind ausgerückt. Es handelt sich bei der Substanz in den Kanistern um einen leicht entzündbaren, flüssigen Stoff.