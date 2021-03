Rostock

Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Rostocker Nordosten mit einer Drogenrazzia gegen mehrere Tatverdächtige begonnen. Die Beamten einer Spezialeinheit starteten im Auftrag des Kriminalkommissariats parallel die Durchsuchungen von mehreren Wohnungen im Stadtteil Dierkow.

Nach Auskunft von Ellen Klaubert, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Rostock, gibt es insgesamt vier Tatverdächtige, gegen die sich die Ermittlungen richteten. So stürmten die Beamten zum Beispiel die Wohnung eines der Tatverdächtigen im Kurt-Schumacher-Ring am Morgen mit schwerem Gerät.

Die Beamten betraten mit Helmen und Schutzwesten bekleidet das Mehrfamilienhaus. Als weiteres Hilfsmittel, um in die Wohnung des Tatverdächtigen zu gelangen, benutzten sie eine Ramme. Augen- und Ohrenzeugen berichteten von einem lauten dumpfen Knall, danach hörten sie laute Schreie.

Drogen und Bong in Wohnung gefunden

Neben der Wohnung durchsuchten die Polizisten auch die Kellerräume des Tatverdächtigen nach illegalen Drogen. Offenbar wurden die Beamten im Kurt-Schumacher-Ring fündig. Nach der Durchsuchung verließen sie mit einem Karton, in dem sich ein blauer Sack befand, sowie einer beschlagnahmten Wasserpfeife (so genannte Bong) das Wohnhaus.

Bei den in vier Durchsuchungen in Dierkow sicherten die Beamten insgesamt 100 Gramm Amphetamine, Bargeld im vierstelligen Bereich, mehrere Mobiltelefone, weitere Kleinmengen an Drogen sowie Zufallsfunde, wie Waffen, die gegen das Waffengesetz verstoßen. Dies teilte Pressesprecherin Klaubert mit. Die Ermittlungen gegen die jeweiligen Tatverdächtigen sind nun aufgenommen worden.

