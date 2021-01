Rostock

Am Dienstagabend hat die Polizei in Rostock bei einer Personenkontrolle Drogen gefunden. Nach Angaben der Beamten, kontrollierten sie gegen 22.30 Uhr zwei auffällige junge Männer in Dierkow. Bei der Durchsuchung der 21-Jährigen fand die Polizei in deren Rucksäcken Beutel mit insgesamt 400 Gramm Marihuana und Materialien zum Konsum.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen durchsuchten die Beamten mit Hilfe eines Rauschmittelspürhundes die Wohnungen und fanden 7100 Euro in szenetypischer Stückelung. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von OZ