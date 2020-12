In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühte ein Jugendlicher an der Rostocker Haltestelle Lorenzstraße im Stadtteil Dierkow eine Straßenbahn. Der Fahrer beobachtete ihn dabei. Wie die Polizei kurz darauf feststellte, hatte sich der 17-Jährige nicht nur daran zu schaffen gemacht.

Straßenbahn-Sprayer in Rostock: Polizei nimmt 17-Jährigen in Gewahrsam

