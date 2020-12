Rostock-Dierkow

Die nordöstlichen Stadtteile sind vor allem von Nicht-Rostockern schnell definiert: Plattenbauten und Kriminelle. Doch ist Dierkow wirklich so? Die insgesamt 13 280 Einwohner haben in Dierkow jedenfalls ein Zuhause gefunden.

Zusätzlich zu den Plattenbauten wurden später Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut. Auch durch die vielen Grünflächen zwischen den heutzutage aufgelockerten Bauten wirkt Dierkow attraktiver als zur damaligen Zeit. Heute ziehen vor allem die Menschen nach Dierkow, die sich die hohen Mietpreise von anderen Stadtteilen nicht leisten können. Durch die Nähe zur Stadt sei es in den letzten Jahren auch bei Auszubildenden und Studenten zu einem immer attraktiveren Viertel geworden.

„Plattenbauromantik“

Auch Lisa Radl ist vor zwei Jahren für ihr Studium in die Hansestadt nach Dierkow gezogen. An der Fachhochschule des Mittelstands machte sie ihren Bachelor in Sozialpädagogik & Management. Das Thema ihrer Bachelorarbeit: ein sozialraumorientiertes Gartenbauprojekt.

Hierbei sollten den Bewohnern verschiedene Bereiche für die Freizeitgestaltung und das gegenseitige Kennenlernen angeboten werden. Beispielsweise ein Barfuß-Pfad, Hängematten und Sportgeräte. Aber auch ein Gemeinschaftsgarten soll im Innenhof des Kurt-Schumacher-Rings 45-71 entstehen.

Lisa Radl (26) plant ein sozialraumorientiertes Gartenbauprojekt in Dierkow. Quelle: Lisa Radl

„Von meiner Wohnung aus schaue ich auf einen großen grünen Innenhof. Der größte Teil der Fläche ist Rasen und wird nicht genutzt. Der restliche Teil ist nicht mehr ansprechend“, erklärt Lisa Radl. „Da mir soziokulturelle Angebote in Dierkow fehlen, dachte ich mir bei der Suche nach einem Thema für die Bachelorarbeit, dass diese Fläche doch eine Chance sein kann.“ Das inspirierte die gebürtige Bayerin, die von ihr genannte „Plattenbauromantik“ in die Tat umzusetzen. Vorerst sei das Projekt noch in Planung, aber laut Radl sei die Nachfrage nach so einem schönen Ort groß.

Aufschwung für Dierkow

„Es könnte Dierkow aufwerten. Bis vor 20 Jahren war der Stadtteil noch sehr beliebt. Einen erneuten positiven Wandel kann Dierkow meiner Meinung nach wieder schaffen“, sagt die junge Frau optimistisch. Denn es ziehen mehr Menschen nach Dierkow, und vor allem für Studenten sei der Stadtteil ein guter Ort zum Leben. „Ich wohne gerne in Dierkow. In meinem Haus sind alle Generationen vertreten. Und was ich hier an Miete spare, kann ich mit meinen Freunden in der Innenstadt ausgeben. Dahin brauche ich mit der Straßenbahn nur knapp zehn Minuten“, erklärt die 26-Jährige. „Ansonsten gehe ich auch gerne joggen. Die Dierkower Höhe und auch die Promenade in Gehlsdorf sind sehr schön.“

Obwohl sie gerne in Dierkow lebt, werde sie oft mit Vorurteilen konfrontiert. „ Dierkow ist aktuell eben kein Stadtteil, in den man sich auf den ersten Blick verliebt. Viele Seiten lernt man als Tourist nicht kennen, aber bestätigen kann ich diese Vorurteile nicht.“

Polizei : Dierkow nicht krimineller als andere Stadtteile

Die Menschen in Dierkow seien insgesamt freundlich und offen. Man grüße sich auf der Straße, weil man sich kennt. Mit insgesamt 1228 erfassten Straftaten im Jahr 2019 und einer Aufklärungsquote von 66 Prozent liegt der Stadtteil im Durchschnitt aller erfassten Straftaten in der Hansestadt Rostock. Die östlichen Stadtteile sind also auch nicht „krimineller“ als die anderen in der Hansestadt. Dies bestätigte auch die Polizei in der letzten Ortsbeiratssitzung.

Derekowe – der Ort des Derek Urkundlich wurde das Dorf Dierkow bereits im Jahr 1320 als „Derekowe“ erwähnt und lag an der Grenze des heutigen Dierkow-West und Dierkow-Neu. Aufgrund des hohen Bedarfs an Wohnräumen sollte die Wohnungsnachfrage mit Hilfe von Plattenbausiedlungen befriedigt werden. Auch Schulen, Kindergärten und Kaufhallen entstanden neben dem Bau von Wohnungen. Jedoch fiel diese Ausstattung deutlich bescheidener aus als bei früher gebauten Plattenbausiedlungen im Nordwesten der Stadt. Dierkow grenzt an die drei Stadtteile Toitenwinkel, Gehlsdorf und Brinckmansdorf. Der Altersdurchschnitt liegt in Dierkow-Neu bei 42,1 Jahren, in Dierkow-Ost bei 53,3 Jahren und in Dierkow-West bei 51,1 Jahren. In der Hinrichsdorfer Straße liegt einer der drei Standorte der 2013 eröffneten Eiswerkstatt Rostock. Sie verkauft original DDR-Softeis, Frozen-Yogurt, Frosteis, heiße Waffeln, regionalen Kaffee und Getränke. Die Dierkower Mühle „Zum Holländer“ ist ein Restaurant, welches zusätzlich vier Räumlichkeiten für Feiern zur Verfügung stellt. Erbaut wurde sie etwa im Jahre 1880. Ein Teil der Mühle wurde bereits 1993 als Restaurant eröffnet. Mit der Straßenbahn-Linie 3 und 4 (Haltestelle Dierkow-Zentrum) kann die Stadtteilbibliothek am Hannes-Meyer-Platz ganz bequem erreicht werden. Sie liegt direkt im Ärztehaus und hat montags, donnerstags und freitags geöffnet. (Quellen: Statistische Nachrichten „Stadtbereiche 2019“ Hanse- und Universitätsstadt Rostock/rathaus.rostock.de; eiswerkstatt-rostock.de; dierkower-muehle-rostock.de; stadtbibliothek-rostock.de/de/standorte/standorte/ stadtteilbibliothek-dierkow.php)

Ehrenamtliche fehlen

Johanna Petzoldt und Marianne Thomas, Mitglieder im Ortsbeirat Dierkow-Neu, wünschen sich, dass sich mehr Menschen im Ortsbeirat beteiligen, um den Stadtteil attraktiver zu machen. „Wir können es versuchen, Anstöße umzusetzen“, sagt Petzoldt, „aber an die Leute ranzukommen, ist superschwierig“. Es gebe viele Angebote für alle Generationen, aber sie müssten auch angenommen werden.

Angebote offeriert vor allem das Stadtteil- und Begegnungszentrum (SBZ) in Trägerschaft der Volkssolidarität. Egal ob Töpfern, Floristik oder Handarbeit – im SBZ ist für jedes Alter was dabei. Regelmäßige Veranstaltungen und Ausflüge runden die Vielfalt ab. Das Problem sei, dass es zu wenige Ehrenamtliche gebe. Viele der Freiwilligen des SBZ seien 70 Jahre oder älter – der Nachwuchs fehle.

„Die Mehrheit kennt das SBZ gar nicht. Die Menschen müssen ins Haus stolpern, um es kennenzulernen“, erklärt Dina Blank, stellvertretende Leiterin des SBZ, „es muss sich rumsprechen, damit neue Kurse und die Lust auf Ehrenamt entstehen“. Aus den Gruppenaktivitäten ergeben sich laut Blank viele Kontakte und private Ausflüge – es entstehen Freundschaften.

„Dierkower“

Neben den verschiedenen Angeboten kümmert sich das Team des SBZ um die Stadtteil-Zeitung: den „Dierkower“. Er werde viermal im Jahr mit verschiedenen Themen, Rückblicken oder Ankündigungen veröffentlicht. Auf den rund 25 Seiten können Dierkower die neuesten News über den Stadtteil lesen. „Hier bei uns ist eine wilde Mischung. Es ist stressig, aber es lohnt sich, weil es Spaß macht“, resümiert Blank.

Keine Gaststätte, keine Drogerie

Für viele Bewohner sei Dierkow der beste Stadtteil. Man habe alles: eine Sparkasse, das Ärztehaus, viele Discounter. Was fehle, sei eine Drogerie. Vor allem für Senioren sei es zu weit bis zur nächsten Drogerie, die sich in Toitenwinkel, Bentwisch oder am Stadthafen befindet. Eine neue Gaststätte ist auch gewünscht, damit man sich einfach mal wo hinsetzen und essen oder was trinken kann. Außerdem fehlen ausreichend Sitzmöglichkeiten und Straßenbeleuchtungen. „Manche Wege will man abends nicht mehr laufen. Schon alleine wegen der Stolpergefahr. Und dann kann man sich nicht mal zwischendurch ausruhen und hinsetzen“, erklärte eine Seniorin, die sich wöchentlich im SBZ zum Frauenfrühstück trifft.

Doch Christian Hanke, Quartiersmanager in Dierkow, sieht dem Ganzen positiv entgegen: „Das ist fast jedes Mal Thema in der Ortsbeiratssitzung. Aber durch das Projekt ‚Bänke in Rostock‘ sind wir auf einem guten Weg. Es ist alles schon in Planung“.

Von Kira Müller