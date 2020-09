Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Das Büro von Silke Steffenhagen ist auffällig aufgeräumt. Ein paar Akten liegen geordnet auf dem Tisch, wenige Zettel hängen an der Pinnwand. Ein kleines, gelbes Schildchen springt dem Besucher dadurch sofort ins Auge: „ Kokain ist Gottes Weg, Dir zu sagen, dass Du zu viel Geld hast“, ist darauf zu lesen.

Silke Steffenhagen lacht. Das Zitat ist eine Erinnerung an ihre Zeit im Bereich der Rauschgiftkriminalität. „Der Spruch passt einfach“, sagt die 48-Jährige. Daneben hängt an der Pinnwand ein größerer Zettel mit einem Phantombild. Es geht um den Mordfall Christin Malchow aus dem Jahr 2007, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Darauf angesprochen, wird Silke Steffenhagens Stimme ernster. „Diesen Fall wollen wir unbedingt noch aufklären.“

„Wir schauen in den Abgrund der Gesellschaft“

Silke Steffenhagen ist die erste Frau, die das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Rostock leitet. „Mordkommission“, sagt der Volksmund dazu. „FK1“, sagen die Beamten. Denn Mordfälle erregen zwar die größte öffentliche Aufmerksamkeit. Aber die 15 bis 20 Mitarbeiter von Silke Steffenhagen beschäftigen sich neben Mord und Totschlag viel häufiger mit Sexualverbrechen und Kinder-Pornographie.

Auch neuer Leiter für Rauschgiftkriminalität Auch das Fachkommissariat 3 der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat einen neuen Leiter. Peter Range ist seit Juli für den Bereich Rauschgiftkriminalität verantwortlich. Der Kriminalhauptkommissar leitete zuvor sieben Jahre lang das Sachgebiet „Leben und Gesundheit“ im Kriminalkommissariat (KK) Rostock. „Es war Zeit für eine neue Herausforderung“, so der 54-Jährige. Im Jahr 2019 hat die Polizei in der Hansestadt 1385 und im Landkreis 1039 Rauschgift-Delikte erfasst. Die Aufklärungsquote lag bei 95 Prozent. Die Arbeit seiner Mitarbeiter laufe vorwiegend im Hintergrund ab, schildert Range. In seinem Kommissariat gehe es darum, Informationen zu sammeln und aufzuarbeiten, um Strukturen zu ermitteln. „Wir wollen nicht die Dealer auf der Straße erwischen, sondern diejenigen, die das Geschäft machen“, sagt Range.

Zum Vergleich: 2019 gab es in der Hansestadt und im Landkreis Rostock 16 Straftaten gegen das Leben – drei Morde, neun Totschläge und vier fahrlässige Tötungen. Aufklärungsquote: 100 Prozent. Im gleichen Jahr hat die Kripo Rostock aber auch 347 Sexualdelikte erfasst, darunter 96 sexuelle Missbräuche von Kindern. Aufklärungsquote: rund 90 Prozent. „Wir schauen in den Abgrund der Gesellschaft“, sagt Silke Steffenhagen.

Immense Datenmengen an Kinderpornographie

Heiko Tesch (47) ist Leiter der Kripo Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Dabei werden die digitalen Ermittlungen immer wichtiger, so die Kriminalhauptkommissarin. Wie immens allein die Datenmenge an Kinderpornographie inzwischen geworden ist, zeigte sich jüngst im Missbrauchsskandal in Bergisch Gladbach. 30 000 neue Spuren mussten die Ermittler hier auswerten.

Heiko Tesch, Leiter der Kripo Rostock, kündigt bereits an, dass die Polizei zusätzliche IT-Spezialisten aus der freien Wirtschaft einstellen will. „Wir müssen Waffengleichheit herstellen und wollen schon jetzt antizipieren, wo die Tatorte von morgen liegen“, so Tesch.

„Tötungsdelikte sind in der Regel Beziehungsdelikte“

Blick in das Vernehmungszimmer mit Videoaufzeichnung für sensible Befragungen. Quelle: Ove Arscholl

Wie wichtig digitale Spuren sein können, zeigte sich zuletzt auch beim Badewannen-Mord in Güstrow. Dieser ist durch Hinweise von einem Fitness-Tracker aufgeklärt worden. „Es ist wichtig, dass wir auf diesem Gebiet weiter vorankommen“, sagt Silke Steffenhagen. Gerade im Bereich der Kinder-Pornographie sei schnelle Aufklärung notwendig. „Damit die Kinder geschützt werden“, so die zweifache Mutter.

Doch trotz aller digitalen Entwicklungen, eins bleibe gleich: „Tötungsdelikte sind in der Regel Beziehungsdelikte“, sagt Kripo-Chef Heiko Tesch. Da stimmen die Krimis im Fernsehen mit den Fällen in der Realität oft überein. Anders als im TV sind die Täter aber nicht nach 90 Minuten überführt. Selbst wenn die Beamten einen Verdächtigen auf frischer Tat ertappen, dauert es vier bis acht Wochen, ehe der Fall abgearbeitet ist.

Vorgänger: Ein Mordfall lässt mir keine Ruhe

Peter Ernst (55) war 14 Jahre lang Leiter des Fachkommissariats 1 bei der Kripo Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Spuren sichern, Zeugen hören: „Alles muss dokumentiert und gerichtsfest gemacht werden. Das Erstellen der Akten ist das A und O“, sagt Peter Ernst. Er leitete vor Silke Steffenhagen 14 Jahre lang das Fachkommissariat 1. Eine Arbeit, die an ihm gezehrt habe. „Man ist stets und ständig im Einsatz, nicht nur zu den Bürozeiten.“ Kraft geben dafür die Erfolgserlebnisse: Die Aufklärungsquote liegt bei fast 100 Prozent. „Jeder aufgeklärte Fall ist eine innere Genugtuung“, sagt der 55-Jährige.

Seit Juli dieses Jahres leitet Peter Ernst nun die Führungsgruppe der KPI Rostock. Ein Fall jedoch lässt ihm auch in seiner neuen Funktion keine Ruhe: Der Mord an Christin Malchow, an den das Phantombild an Silke Steffenhagens Pinnwand erinnert. Am 18. Juli 2007 hatte die Krankenschwester Christin Malchow ihren damals fünfjährigen Sohn vom Kindergarten abgeholt. In einem Waldstück bei Kröpelin ( Landkreis Rostock) wurde sie überfallen. Die 36 Jahre alte Frau wurde durch Schläge mit einem Ast so schwer verletzt, dass sie am folgenden Tag starb. Ihr Sohn überlebte mit schweren Verletzungen.

Silke Steffenhagen war damals als Ermittlerin im Einsatz. Nun will sie den Fall als Leiterin zu Ende bringen. Deshalb ist sie ja überhaupt zur Polizei gegangen: „Ich will aufklären und helfen, dass die Geschädigten zu ihrem Recht kommen“, sagt die gebürtige Wolgasterin. Schon in der achten Klasse stand der Berufswunsch für sie fest.

Nur positive Erfahrungen als Frau bei der Polizei

Als Frau habe sie bei der Polizei bisher nur gute Erfahrungen gesammelt. Auch auf der Straße. Sieben Jahre lang war sie als Bereitschaftspolizistin im Einsatz. „Als Frau wirke ich eher deeskalierend.“ Auch werde sie aufgrund ihres Geschlechts nicht gleich mit der Polizei in Verbindung gebracht. „Das ist ein Vorteil. Als Ermittler sind wir ja nicht in Uniform unterwegs.“

Zuletzt arbeitete die Kriminalhauptkommissarin in der Führungsgruppe der Kripo Rostock. Rückhalt findet sie in der eigenen Familie und beim Sport. „Meine Familie ist mein größtes Hobby“, sagt Silke Steffenhagen. Sie sei ein Naturmensch und gerne kreativ. „Ich zeichne zum Beispiel gern. Aber das Hobby ruht im Moment.“

Von André Horn