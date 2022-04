Rostock

Manege frei für Kulturliebende: Im Stadthafen von Rostock wird diese Woche das Zelt des Circus Fantasia aufgebaut. Und dieses soll 2022 erneut zur Spielstätte für Livemusik, Theater, Filme und Kabarett werden.

Der „Kulturhafen“ startet in die neue Saison. Unter dem Namen haben sich 2020 der Circus Fantasia, der Mau-Club und Compagnie de Comédie zusammengeschlossen, um trotz Corona gemeinsam mit vielfältigen Veranstaltungen zu unterhalten. Das soll 2022 erneut gelingen. Vom 7. Mai bis 16. Oktober ist am Warnowufer ein abwechslungsreiches Programm geplant. Mitmachzirkus für Familien, das Festival Fête de la Musique, Flohmarkt und Live-Konzerte – für jeden Geschmack und alle Generationen ist etwas dabei.

Dana Bauers vom Circus Fantasia fiebert besonders der Eröffnungsshow der Fantasia Circusschule entgegen, für die seit Januar geprobt wird. Ob Jonglage, Luftakrobatik oder Clownerie – es wird bunt beim Saisonauftakt am 7. Mai. Und so geht’s weiter. „Ein Highlight für uns ist das inklusive Theaterfestival Dialoge Mitte Juni.“

Die Vorfreude auf die neue „Kulturhafen“-Zeit ist auch bei Hannes Schade und Thomas Fanter (Mau) groß. „Wir freuen uns über die kreative Kooperation, die jetzt schon im dritten Jahr den Kulturhafen ermöglicht.“ Martina Witte (Compagnie de Comédie / Bühne 602) stimmt zu. „Es ist wunderbar, dass auch in diesem Sommer im Kulturhafen wieder Konzerte, Kleinkunst, Theater, Kabarett und Kindertheater in dieser tollen Location zum Zuge kommen.“

Alle Veranstaltungen im Zirkuszelt finden je nach Pandemie-Lage und unter Berücksichtigung der am Veranstaltungstag aktuellen Regeln und Hygiene-Richtlinien statt. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, an der „Kulturhafen“-Abendkasse sowie online unter www.kulturhafen-rostock.de erhältlich. Und damit Gäste auch kulinarisch etwas geboten bekommen, wird die Fantasia-Bar vor dem Zelt täglich ab 16.30 Uhr öffnen.

Veranstaltungen im Kulturhafen Sonntags | 10-13 Uhr | MiCi – Der Familien-MitMachCircus (Circus) 7.5. | 14 + 16:30 Uhr | „Kleine Abenteuer aus der großen Circuswelt“ – Fantasia Circusschule (Circus) 8.5. | 14 + 16:30 Uhr | „Kleine Abenteuer aus der großen Circuswelt“ – Fantasia Circusschule (Circus) 10.5. | 20 Uhr | ROSI – Rostock singt (Chor offen) 13.5. | 19:30 Uhr | „Das braucht kein Mensch!“ – ROhrSTOCK Oldies (Kabarett) 14.5. | 14-22 Uhr | Radio Fantasia (Kunst, Musik und Workshops) 15.5. | 16-22 Uhr | Radio Fantasia (Kunst, Musik und Workshops) 17.5. | 20 Uhr | ROSI – Rostock singt (Chor offen) 21.5. | 10-16 Uhr | Flowmarkt (Flohmarkt) 21.5. | 19:30 Uhr | BRON (Jazz-Konzert) 22.5. | 11 Uhr | „Der Fuchs und das Entchen“ – Puppentheater Schlott (Kindertheater) 24.5. | 20 Uhr | ROSI – Rostock singt (Chor offen) 28.5. | 19 Uhr | Clownconvention – „Die große Clown-Show für die ganze Familie“ (Circus) 31.5. | 20 Uhr | ROSI – Rostock singt (Chor offen) 1.6. | 20 Uhr | Die Reise (Konzert) 2.6. | 20 Uhr | Der Norden liest: „Das Paradies ist weiblich“ mit Tanja Raich, Mithu Sanyal und Feridun Zaimoglu (Lesung & Gespräch) 3.-5.6. | Jonglierconvention – Schokon 5.6. | 12 Uhr | Jonglierspiele (Circus zum Mitmachen) 5.6. | 19 Uhr | Schokon – Abschlussshow der Jonglierconvention (Circus) 10.6. | 19:30 Uhr | „Das braucht kein Mensch!“ – ROhrSTOCK Oldies (Kabarett) 11.–12.6. | Circusworkshop (Circus) 16.6. | 19:30 Uhr | BRON (Jazz-Konzert) 18.–19.6. | Circusworkshop (Circus) 18.6. | 10-16 Uhr | Flowmarkt (Flohmarkt) 18.–24.6. | DIALOGE – Inklusives Theaterfestival 18.6. | 18 Uhr | DIALOGE – Festivaleröffnung & „Die Olsenbande“ – Die Verzauberten (Preisverleihung & Theater) 21.6. | 17 Uhr | Fête de la Musique (Konzerte) 24.6. | 15 Uhr | DIALOGE – Abschlussshow „Ich habe einen Plan“ (Kindertheater) 25.6. | 14-22 Uhr | Radio Fantasia (Kunst, Musik und Workshops) 26.6. | 10 Uhr | „Der Reggaehase Boooo und der gute Ton“ (Teil 3) – Puppentheater ECKstein (Kindertheater) 26.6. | 16 Uhr | Sommer, Sonne, Santinys – Die Sommershow ist wieder da! (Circus) 28.6. | 20 Uhr | FiL – „Herbstschmerz“ (Comedy/Kabarett)

Von Antje Bernstein