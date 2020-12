Rostock: Diese Läden werden am Wochenende zu Designer-Pop-up-Shops

Rostock

Schöne Bescherung am dritten Adventswochenende: Am 12.12. lädt der Designmarkt Ponyhof zum Pop-up-Shopping ein. Zwölf Rostocker Ladenbetreiber in den Innenstadt und der KTV holen sich Künstler und Designer ins Geschäft. Diese dürfen den Kunden dort ihre Unikate präsentieren.

Damit wollen die Veranstalter Rostocks Kreativszene unterstützen, denn der fehlt es wegen des Corona-Teillockdowns derzeit an Möglichkeiten, Schmuck, Mode und Deko-Stücke an Käufer zu bringen. Galerien und Großveranstaltungen fallen weg. Das macht sich gerade zur Weihnachtszeit bemerkbar, denn auch Advents- und Flohmärkte dürfen nicht stattfinden.

Eine Alternative sollen Künstler und Kunstfans in Rostocks Shops finden. Zwölf Läden gewähren Designern am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr „Unterschlupf“ und die Chance, ihr Handwerk zu zeigen. Sie laden damit zum kunterbunten Weihnachtsbummel durch die City ein. Zu entdecken gibt es Einzelstücke für jeden Geschmack. Im KTV-Laden Freiraum beispielsweise zeigt Rebecca Franke ihre Makrameearbeiten, blütenverzierte Kerzen von Josephinecandles sind im Artquarium zu haben und Antje Mehlhorn und ihr Modelabel Next Summer sind zu Gast im Concept-Store Bride Stories.

Schmuck, Mode, Deko: Beim Pop-up-Shopping gibt’s viel Schönes zu entdecken. Quelle: Ponyhof

Diese Läden sind dabei: Bride Stories ( Ernst-Barlach-Straße 7a), Rosenrot (Lange Str. 5), Blue Anchor (Lange Str. 2), Shila (Lange Str. 3), Julika-Foto (Barnstorfer Weg 2), Freiraum (Barnstorfer Weg 6), Galerie Artquarium (Barnstorfer Weg 38), Bierbühne (Barnstorfer Weg 39), Haltestelle (Barnstorfer Weg 40/41), Bella Donna Modedesign (Barnstorfer Weg 42), Oikos (Barnstorfer Weg 17) und Pegasus Head & Growshop (Barnstorfer Weg 23).

Von Antje Bernstein