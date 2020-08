Klein Schwaß

Sägespäne liegen auf dem Boden, das Surren einer Säge schallt durch den Raum: Das ist der Arbeitsplatz von Hannes Schröder (24) und Hans Westendorf (18).

Letzterer hat erst Anfang August seine Ausbildung zum Tischler in der Möbelmanufaktur „Mobili Art“ in Klein Schwaß nahe Rostock begonnen. Und das obwohl er mit einem Abitur-Durchschnitt von 1,8 für so ziemlich jedes Fach einen Studienplatz bekommen hätte. Was führte ihn dazu?

Anzeige

Nur studieren? Viel zu trocken

„Nur zu studieren, wäre mir einfach zu trocken, weil es da nur um Theorie geht“, erzählt Westendorf. Der Praxisanteil im Beruf des Tischlers hat ihn deswegen überzeugt. Auch die Produkte, die er herstellt, gefallen ihm: „Es ist schon ein anderes Gefühl, wenn man am Ende des Tages auf das schauen kann, was man gefertigt hat“, so Westendorf.

Weitere OZ+ Artikel

Während die Eltern des Abiturienten die Entscheidung gegen ein Studium und für eine handwerkliche Ausbildung stets befürwortet hatten, schauten ihn seine Freunde teilweise etwas verwundert an, wenn er von seinen Plänen berichtete. „Aber als ich ihnen erklärt habe, warum ich es mache, haben sie es verstanden.“

Hans Westendorf ist Azubi in der Tischlerei Mobili-Art in Klein Schwaß. Quelle: Ove Arscholl

Vorbild im eigenen Betrieb

Dass für den Aufstieg auf der Karriereleiter nicht zwingend ein Studium notwendig ist, zeigt der Weg von Hannes Schröder. Seit fünf Jahren arbeitet er inzwischen in dem Betrieb und ist ein Vorbild für Westendorf. Zunächst wollte er Design studieren. Doch dann bemerkte er, dass er von dem Handwerk kaum Ahnung hatte, und entschied sich ebenfalls für die Ausbildung zum Tischler. Ein Jahr später bot ihm sein Chef die Möglichkeit an, ein triales Studium zu starten: Ausbildung, Meister und ein Bachelor im Studiengang Handwerksmanagment an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Schwerin – alles zeitgleich.

Bei dem Studiengang handelte es sich damals um einen Prototypen – somit lief nicht alles reibungslos. Mit dem Bachelor hat es nicht geklappt, das habe aber an Problemen an der Hochschule gelegen, sagt Schröder. Stattdessen kann der 24-Jährige nun einen Ausbilderschein sowie einen Fach- und Betriebswirt vorweisen.

Lesen Sie auch:

Die große Gehaltsliste für Lehrlinge im Handwerk in MV

Kommentar: Nehmt das Handwerk endlich ernst!

Triales Studium: Viel Arbeit, kaum Freizeit

Der Weg zu diesem vielseitigen Abschluss war dennoch keinesfalls leicht. „Viele haben mich gefragt, ob ich verrückt bin“, sagt er lachend. Denn nach seiner 40-Stunden-Arbeitswoche musste der 24-Jährige jeden Freitag nach Schwerin fahren, um dort am Abend und Samstags die Schulbank zu drücken. Viel Freizeit blieb in dieser Phase seines Lebens nicht. „Die ersten drei, vier Monate ging das noch, dann ging es an die Substanz. Man muss schon auf viel verzichten“, berichtet er weiter.

Das Ackern hat sich für Schröder jedoch gelohnt. Im Unternehmen ist er inzwischen für die Vorarbeit und Produktionsleitung zuständig. Zusätzlich betreut der Rostocker sieben Auszubildende: „Das macht mir viel Spaß, den Auszubildenden etwas zu erklären und den Fortschritt zu sehen.“ Zu seinem Alltag gehören auch eigene Projekte. In diesem Jahr entwarf er für die Universität Rostock Pulte. Darüber hinaus arbeitet er an Projekten mit der Neptun Werft und für viele Privatkunden.

Schlechte Auftragslage durch Corona?

Besonders aktuell hat Schröder viel zu tun. Neben seiner konzeptionellen Arbeit muss er in der Urlaubszeit wieder selbst den Hobel in die Hand nehmen. Denn auch wenn die Corona-Krise viele Unternehmen in schwierige Zeiten gestürzt hat, sind die Auftragsbücher der Möbelmanufaktur „Mobili Art“ voll. Wer es sich leisten kann, investiert jetzt in die eigenen vier Wände – maßgefertigte Küchen oder begehbare Kleiderschränke.

Gutes Gehalt auch ohne Uni

Allerdings bleibt die Frage: Hätte ihm ein Studium nicht mehr Gehalt eingebracht? „Ich bin zufrieden“, sagt der 24-Jährige. Er komme gut über die Runden. Eine genaue Summe möchte er allerdings nicht nennen, antwortet Schröder mit einem leichten Grinsen. Im Handwerk gibt es zwar Tarifverträge, gute Leute erhalten aber längst deutlich mehr, als auf dem Papier steht. Und Geld ist ja nicht alles: „Mit meinen Abschlüssen im Handwerk stehen mir so viele Türen offen, das ist Wahnsinn.“ So könne er nahezu überall arbeiten oder sich auch auf den betriebswirtschaftlichen Zweig fokussieren.

Der große Traum: ein eigener Betrieb

Diese Perspektiven wünscht sich auch Azubi Hans Westendorf. Im Oktober wird er das gleiche triale Studium starten wie Schröder – vorausgesetzt der Semesterstart der FHM Schwerin verzögert sich nicht durch die Corona-Krise. In Zukunft sieht Westendorf sich aber weniger am Schreibtisch und dafür mehr in der praktischen Arbeit. Sein Wunsch ist es, vielleicht irgendwann einen eigenen Tischler-Betrieb zu gründen.

Die Erzählungen seines Kollegen, wie anstrengend das Studium werden kann, schrecken Westendorf nicht ab. Ein wenig Respekt flößt es ihm aber trotzdem ein: „Wenn man das hört, wird einem schon ein bisschen mulmig. Aber das wird einem erst klar, wenn es so weit ist.“ Sein persönliches Fazit: „Probieren geht über studieren.“

Von Chantal Ranke