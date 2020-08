Rostock

Nach der Ostseemesse war Schluss. Mehr als 40 000 Besucher strömten Ende Februar noch zu der Verbraucherschau in die Rostocker Hanse Messe. Trotz erster Corona-Fälle in Deutschland blieben die Besucherzahlen der Großveranstaltung fast stabil.

Kurz nach der erfolgreichen Schau gingen auf dem Gelände in Schmarl dann aber coronabedingt für Monate die Lichter aus. „Das war schon schlimm“, bilanziert Messe-Chef Andreas Markgraf. „Klar gab es auch vorher schon mal einzelne Messen, die nicht so gut liefen. Aber niemand hätte gedacht, dass mal etwas kommt, was alle Branchen gleichermaßen so hart trifft und das gesamte Geschäft zum Erliegen bringt“, erklärt er.

Viele Unsicherheiten in der Branche

Das 12-köpfige Team hätte deshalb die erste Zeit nach dem Lockdown nur mit Stornierungen zugebracht. „Das waren nicht Wochen, für die man den Job sonst macht. Wir hatten viele Unsicherheiten zu koordinieren“, erklärt Andreas Markgraf.

Schließlich waren bis zum Sommer noch die Schauen „Tier & Natur“ sowie „Boot & Angeln“, der Lieferantentag, die Auto- sowie die Jobmesse geplant. Lange hätten die Verantwortlichen noch gehofft, die Freiluftmesse „Flair am Meer“ durchführen zu können – doch auch dafür gab es keine Genehmigung.

Universität nutzt die Halle für die Prüfungen

Nun gibt es für die Hanse Messe aber eine Perspektive. Schon in den vergangenen drei Wochen herrschte in einem Teil der riesigen Halle wieder Betrieb. „Wir waren Gastgeber für die Prüfungen der Universität Rostock“, erklärt Markgraf, der seit 2005 den Bereich der Messe als Teil der Stadthallengesellschaft leitet.

Die Rückmeldungen über den Ablauf seien durchweg positiv gewesen. „Sollte der Prüfungszeitraum in unseren Plan passen, ist die Universität auch in Zukunft gern willkommen“, zeigt sich der 46-Jährige als guter Gastgeber.

„Robau“ erhält 3000 Quadratmeter mehr Platz

Natürlich soll das Gelände aber auch wieder seiner ursprünglichen Bestimmung nachkommen. Ende September soll mit der „Robau“ die erste Messe nach der coronabedingten Zwangspause stattfinden. „Normalerweise werden dafür rund 7000 Quadratmeter genutzt. Diesmal erweitern wir aber und nutzen die kompletten 10 000 Quadratmeter“, sagt Markgraf.

Das soll nicht nur mehr Platz für Besucher schaffen, sondern auch die Kapazitäten für Stände erhöhen. „Wir werden diese Messe nämlich mit Ausstellern anderer Branchen ergänzen“, so der 46-Jährige. Damit sollen sich Unternehmen aus anderen Handelsbereichen, deren Veranstaltungen ausgefallen sind, endlich wieder präsentieren können – zum Beispiel Anbieter aus den Bereichen Genuss oder Mobilität. Der für die „Robau“ geplante Branchenmix soll auch die Zielgruppe der Hanse Messe erweitern.

Deutlich mehr Vorbereitung notwendig

Eine maximale Besucherzahl gebe es nicht – vielmehr müssten die Verantwortlichen nachweisen, dass Hygienekonzepte und Abstandsregeln umgesetzt werden könnten. „Dafür brauchen wir natürlich deutlich mehr Personal und Aufwand“, sagt der Bereichsleiter. Nach und nach würden deshalb die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt.

Wichtig sei auch, dass die Partner der Messe die Durststrecke ohne Einnahmen durchgehalten haben und nun wieder loslegen können. „Wir sind in der Krise richtig zusammengewachsen, haben gemeinsam für unsere Branche gekämpft, um Lockerungen zu erreichen“, bilanziert er.

Hundemesse wird aufs Außengelände erweitert

Und das mit Erfolg – Messen gelten nicht als Großveranstaltungen und sind dadurch wieder erlaubt. Deshalb sollen in diesem Jahr auch noch die „Boot & Angeln“, die Jobfactory sowie die Rassehundeausstellung stattfinden. „Bei der Hundemesse wollen wir auch das Außengelände nutzen, indem wir es einzäunen und dort zwölf Ringe für die Bewertung der Vierbeiner einrichten“, gibt Markgraf einen Ausblick.

Noch offen sei dagegen, ob die beliebten Flohmärkte im Oktober stattfinden können. Auch für die Spielidee fehle noch die Genehmigung. „Diese Messe lebt ja vom gemeinsamen Ausprobieren“, nennt Markgraf eine Schwierigkeit. Ausstellungen wie die „Robau“ dagegen seien weniger problematisch, weil es dabei weniger Gedränge an den Ständen als mehr individuelle Beratungssituationen oder Präsentationen gebe.

Grundsätzlich müssten Messebesucher künftig ihre Daten zur vorübergehenden Speicherung hinterlegen. „Wir arbeiten daran, auch eine Onlineregistrierung zu ermöglichen“, so der Messe-Chef.

Konzepte aufs nächste Jahr übertragen

Mit der „Robau“ wartet der erste Live-Test der erstellen Konzepte. Sollte alles wie geplant funktionieren, sei denkbar, die Pläne auch für Messen im kommenden Jahr zu übernehmen. Denn eines hofft nicht nur Andreas Markgraf: „Dass die Corona-Infektionen nicht weiter steigen. Damit wir Stück für Stück wieder in Richtung Normalität zurückkehren und wieder tolle Messen ausrichten können“, sagt er.

Denn eines hätte die Zwangspause gezeigt: „Wir haben viel Rückmeldung bekommen, wie wichtig die Messen für die Teilnehmer auch aus wirtschaftlicher Sicht sind, weil hier Termine gemacht und Verträge geschlossen werden, die nachhaltig wirken“, so Markgraf.

Von Claudia Labude-Gericke