Häfen, Werften und vielleicht noch Nordex und Liebherr: In Rostock dreht sich, was die Wirtschaft betrifft, scheinbar alles stets ums Große und Schwere: Schiffe, Windräder und gigantische Kräne. Stimmt aber nicht so ganz, in der Hansestadt werden auch viele Dinge hergestellt, die man sich schmecken lassen kann: Mit der Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH produziert ein regionaler Großerzeuger Fleischwaren, die sich in Supermärkten weit über die Region hinaus finden lassen. In Evershagen wachsen Äpfel für alle Edeka-Märkte heran. Der Handelskonzern übernahm 2017 die traditionsreiche Großplantage.

Auf herzhaft Geräuchertes von „Ostsee-Fisch“ aus Bentwisch stößt man zumindest gefühlt in fast jedem größeren Supermarkt der Republik. Und auch beim Kohl geht kaum noch etwas ohne Rostock: Denn der kommt meist vom Bauernhof Elgeti in Broderstorf, größter Kohlanbauer in MV.

Wachsende Nachfrage

Aber da gibt es auch noch die vielen kleinen Erzeuger, die ihr Gemüse, Wurst, Brot und Obst in Geschäften und auf Wochenmärkten oder im eigenen Hofladen an die Kundschaft bringen. „Die Nachfrage hat unheimlich zugenommen“, sagt Berthold Majerus, Chef der LMS-Agrarberatung in Rostock.

Seit dem Frühjahr ist das Interesse noch einmal angewachsen: Mit dem Corona-Virus wurde die Welt auf einmal bedrohlicher, Lebensmittel aus der Heimat schaffen da ein Gefühl der Sicherheit. „Das hat viel mit Vertrauen zu tun“, sagt Majerus. Was fehlt, sind Verkaufsmöglichkeiten. Der Wochenmarkt auf dem Doberaner Platz platze aus allen Nähten, so der Agrar-Manager. „Wir brauchen die Markthalle“, sagt der Experte. Die könnte im Rahmen der Buga 2025 im Stadthafen entstehen.

Interaktive Karte: Sehen Sie hier, welche regionalen Produkte vor ihrer Haustür erzeugt und verkauft werden. Verkäufer sind rot markiert, Erzeuger gelb. Wo es sich um Erzeuger/Verkäufer in einem handelt, sehen Sie an der orangefarbenen Markierung.

Fleisch ohne qualvolle Tiertransporte

Regionale Vermarktung macht viel Arbeit, berichtet Toralf Matthäus. Der Bruder des Umweltsenators Holger Matthäus betreibt einen Biomarkt in Warnemünde und eröffnete vor kurzem eine zweite Filiale in der Innenstadt. Je nach Saison „zehn bis zwanzig“ regionale Hersteller beliefern seine Geschäfte, darunter Lupinenkaffee von „Landdelikat“ aus Barth und Fleisch, das ohne qualvolle Tiertransporte erzeugt wurde, vom Gut Klepelshagen in Strasburg ( Vorpommern-Greifswald).

Den Supermarktketten wirft Matthäus vor, dass bei ihnen Regionalität vor allem in „schönen Broschüren“ vorkomme. „Denen ist es völlig egal, wo die Lebensmittel herkommen“, sagt er. Die Ketten weisen das zurück. Beispielsweise arbeiten viele Edeka-Märkte, etwa Schlickeisen am Werftdreieck und Globus in Roggentin, eng mit regionalen Erzeugern zusammen.

Bio-Rinder aus Volkenshagen

Vorübergehend wieder ausgestiegen aus der Direktvermarktung ist Moritz Schröder. Der Chef von Heiderind in Volkenshagen, das zu Bentwisch gehört, verkaufte das Fleisch seiner Bio-Rinder, zeitweise auch im eigenen Hofladen. „Das macht man nicht so nebenbei“, sagt der Landwirt. Ihm fehlte die Zeit für den Verkauf, den er mit den „Männerhobby“-Ginbrennern aus Klein Kussewitz aufgezogen hatte. Nun finden seine Steaks und Entrecôtes wieder ausschließlich über Supermarkte und Gaststätten den Weg auf die Teller. Langfristig kann sich Schröder vorstellen, eine eigene Schlachterei aufzubauen.

Klopapier statt Honig

Nicht bei allem Lebensmittelproduzenten sorgte Corona für steigenden Umsatz. Sven Ueberschär, Gründer und Geschäftsführer von Honigprinz, musste mitansehen, wie während des Lockdowns seine Gläser aus den Supermärkten verschwanden. In den Geschäften herrschte damals Ausnahmezustand, Filialleiter waren damit beschäftigt, Klopapier zu besorgen. Honig war da erst einmal zweitrangig. Inzwischen hat sich die Situation wieder eingespielt.

Streng genommen ist Honigprinz kein rein regionaler Anbieter. Die Geschäfte leitet Ueberschär von seinem Wohnsitz an der Dierkower Mühle aus, die 1000 Bienenvölker summen im Brandenburger Havelland über die Wiesen und Felder. „An der Ostsee wäre so eine Fläche nicht bezahlbar gewesen“, sagt der 48-Jährige.

Drei Honig-Brüder

Der ehemalige Hochsprung-Leistungssportler betreibt das Unternehmen mit seinen beiden Brüdern. Um den Honig in der Zielgruppe schmackhaft zu machen, entwickelte er für Kinder und Familien kleine Comic-Büchlein. Die erzählen von den Abenteuern, die der kleine Honigprinz, ein waschechter Insektenversteher, zusammen mit seiner Freundin, der Waldfee, erlebt.

Ueberschärs nächster Coup musste wegen Corona erst einmal warten: „Wir wollen nach China exportieren.“ Die erste Probepalette sollte im Frühjahr auf den Weg geschickt werden, was dann allerdings von den Grenzschließungen vereitelt wurde. Das wird jetzt nachgeholt, kündigt der umtriebige Honigmacher an, der in Rostock Betriebswirtschaftslehre studiert hat.

