Rostock

Als im ersten Corona-Lockdown die Friseursalons schließen mussten und die Haare immer länger wurden, wollten Sebastian Hilscher und Mohamed Alyousef handeln und schnell Abhilfe schaffen. Gemeinsam entwickelten die beiden Schüler vom Gymnasium Reutershagen – damals in Klassenstufe 11 – einen automatisierten Haarschneideroboter. „Es war nicht einfach, einen Haarschnitt zu bekommen. Viele können das selbst, wir gehören nicht dazu“, sagt der 17-jährige Hilscher und lacht.

Dafür sind die Schüler technisch fit. Innerhalb eines Jahres entstand die automatische Haarschneidemaschine, mit der sich die beiden nun beim Landeswettbewerb von Jugend forscht in der Kategorie Technik durchsetzen konnten.

Staubsauger saugt Haare an

Und so funktioniert der Apparat: Wer einen neuen Haarschnitt bekommen möchte, setzt sich auf einen Stuhl, legt das Kinn auf eine Auflage. An einem Ring über dem Kopf sind Staubsauger und Haarschneidemaschine befestigt, die einmal um den Kopf rotieren. „Der Sauger saugt die Haare an, die Schneidemaschine fährt herunter und schneidet die Haare auf die gewünschte Länge“, erklärt der 18-jährige Alyousef. Abstände lassen sich einstellen, Frisuren für spätere Schnitte speichern. „Unsere Entwicklung eignet sich nur für kurze Haare. Lange Haare können nicht so gut angesaugt werden.“

Alle technischen Richtungen bedient

Lehrerin Kirsten Mantau ist beeindruckt von ihren Schülern. „Die beiden haben alles miteinander verbunden. Es mussten 3D-Konstruktionen erstellt, eine Mechanik aufgebaut werden, die Elektronik musste stimmen“, zählt sie auf. „Es musste eine Software entwickelt werden, die errechnet, wie lang geschnitten wird. Schließlich musste die ganze Steuerung programmiert werden. Es wurden alle technischen Richtungen bedient.“

Die Lehrerin ist stolz auf den Erfolg beim Landeswettbewerb und bedauert, dass dieser in diesem Jahr ausschließlich online stattfinden konnte.

Weitere Sieger Für den 56. Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ haben sich sieben junge Wissenschaftler aus Mecklenburg-Vorpommern qualifiziert. Die Landessieger wurden Mitte März in Rostock ausgezeichnet. Beim Online-Landeswettbewerb präsentierten 37 Teilnehmer insgesamt 18 Forschungsprojekte. Neben der Gruppe um Isabel Zerfowski sowie Sebastian Hilscher und Mohamed Alyousef waren außerdem Susann Janetzki auf Barkhagen und der Rostocker Johan Brede erfolgreich. Janetzki konnte im Fachgebiet Mathematik überzeugen, Brede holte sich den Landessieg in Physik. Er analysierte mehrere Millionen Bilder und konnte so zeigen, dass sich mit einer handelsüblichen Kamera bei einer Auflösung von nur zehn Nanometern Bewegungen von Objekten erfassen lassen. Nach den Landeswettbewerben im März und April findet das 56. Bundesfinale vom 26. bis 30. Mai als Online-Veranstaltung statt. Gemeinsame Ausrichter sind die Stiftung Jugend forscht e. V. und das Science Center experimenta in Heilbronn als Bundespate.

„Es fehlt natürlich was. Vor Ort mit der Jury von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und der Austausch mit Gleichgesinnten ist leider alles weggefallen“, sagt sie. „Es gab keinen virtuellen Raum, wo man mit anderen Teams in Kontakt treten kann. Ich hoffe, bis zum Bundeswettbewerb gibt es da eine Lösung.“ Bis dahin muss auch die Haarschneidemaschine noch einmal überarbeitet, einzelne Bauteile müssen ausgetauscht werden. Die Schüler hoffen, bis zum Bundeswettbewerb tatsächlich mit der Maschine Haare schneiden zu können. „Ich würde mich auch als erster zur Verfügung stellen“, sagt Hilscher.

Landessieg in Biologie

Mit Isabel Zerfowski (17) konnte sich eine weitere Schülerin vom Gymnasium Reutershagen qualifizieren. Zusammen mit Liam Hartmann (18) und Oscar Manolo Yucra (18) von der Jenaplanschule Rostock holte sie den Landessieg in Biologie. In ihrem Forschungsprojekt befassen sich die Schüler mit in das Ökosystem der Warnow eingewanderten Tierarten, sogenannten Neozoen. Am Beispiel verschiedener Muschelarten untersucht sie die Auswirkungen dieses Phänomens auf die heimische Fauna, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Artenvielfalt.

Oscar Manolo Yucra, Isabell Zerfowski und Liam Hartmann holten den Landespreis in Biologie Quelle: privat

Hoher Anteil eingewanderter Arten in der Warnow

Seit drei Jahren befassen sich die Schüler mit der Thematik. „Wir haben mithilfe einer Seilkonstruktion Bewuchsplatten an drei verschiedenen Standorten in die Warnow gehängt, um zu gucken, welche Organismen sich dort nach drei Monaten festgesetzte haben“, erklärt die Nachwuchs-Biologin. „Auffällig ist, dass gerade im Backwasserbereich der Warnow der Anteil eingewanderter Arten besonders hoch ist.“

So habe sich unter anderem der Kalkröhrenwurm angesiedelt. „Früher trat er nur vereinzelnd auf, bei unserer letzten Probe 2020 waren die Platten teilweise komplett besiedelt“, sagt Zerfowski. „Er hat sich eine Nische gesucht und heimische Arten verdrängt.“ Die Auswirkungen seien vielfältig. „Kein Bootsbesitzer möchte einen Kalkklumpen am Boot haben. Der Wurm kann sich auch im Abwassersystem festsetzen“, erklärt die Rostockerin. „Dann müssten sie chemisch entfernt oder mechanisch abgekratzt werden.“

Maßnahmen ergreifen

Aufgabe der Forschung sei es, Maßnahmen zu ergreifen, Neozoen zu integrieren und heimische Organismen zu stärken. „Ein Neozoon ist nicht immer invasiv. Wir müssen versuchen, zu verstehen, wie man mit diesen Arten umgehen und leben kann.“

Die Platten, die drei Monate in der Warnow waren, wurden von Organismen besiedelt. Quelle: privat

Später möchte die 17-Jährige auch beruflich in die Wissenschaft gehen. „Auf jeden Fall in die Ökologie. Aber eher in Richtung Forstwirtschaft“, sagt sie.

Von Katharina Ahlers