Rostock

Manche platzen aus allen Nähten, andere sind einfach nur alt. So oder so will Rostock in den kommenden zehn Jahren einige Schulen aus-, um- oder neu bauen. Dafür ist ein ausgeklügelter Plan nötig, denn wenn die Arbeiten laufen, müssen die Schüler trotzdem lernen können. Wie das funktionieren soll und wann welche Schule an der Reihe ist, hat das Rathaus in einem Papier aufgelistet. Es soll nun den 19 Ortsbeiräten der Stadt vorgelegt werden.

Die Sanierungspläne für die einzelnen Stadtteile im Überblick:

Stadtmitte

In Stadtmitte steht zunächst ein Abriss an. Die Grundschule am Alten Markt soll wegen ihres schlechten Zustands nicht saniert, sondern ganz ersetzt werden. Für Schule und Hort ist ein Neubau am Küterbruch geplant. Das Gebäude, in dem sich die Theaterwerkstätten befinden, soll integriert werden. Der Neubau soll zwischen 2024 und 2026 entstehen und auch genügend Platz für die Bewohner des künftigen Warnowquartiers bieten.

Die Grundschule am Alten Markt soll komplett geschlossen werden. Einen Neubau mit Hort plant die Stadt am Küterbruch. Er soll 2026 eröffnet werden. Quelle: Martin Börner

Umstrukturiert wird zudem die Jenaplanschule, deren Standorte sich in der Linden- und Blücherstraße befinden. Langfristig sollen sie ab 2032 auf dem Schulcampus Groter Pohl in der Südstadt zusammengefasst werden. Zuvor wird das Gebäude in der Blücherstraße ab dem Schuljahr 2022/23 durch einen Container zeitweise erweitert. Nach dem Umzug in die Südstadt soll dort eine neue Regionale Schule entstehen. In der Lindenstraße soll eine neue Grundschule mit Hort Kinder aufnehmen.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) steht Schülern und Lehrern eine regelrechte Rochade bevor. So müsse die Grundschule am Margaretenplatz dringend saniert werden, heißt es im Rathauspapier. Dafür soll sie komplett geräumt werden. Von 2027 bis 2029 sollen Schüler zeitweise im Gebäude der alten Grundschule am Alten Markt unterkommen, das dank des Neubaus am Küterbruch bis dahin leer sein wird.

Die Grundschule am Margaretenplatz muss komplett saniert werden. Quelle: Moritz Naumann

Die Borwinschule in der KTV erhält einen Neubau am Ratsplatz. So sehen es die Pläne der Stadt vor. Wenn der 2026 fertig ist, sollen die Schüler, die derzeit in Containern oder in der Werner-Lindemann-Grundschule lernen, wieder zurückkehren. Es wird neue Fach- und Essensräume geben. Im Anschluss soll bis 2029 das Bestandsgebäude saniert werden.

Wenn die Borwinschule wieder komplett nutzbar ist, werden wieder Räume in der Werner-Lindemann-Grundschule frei. Dadurch sollen sie ab 2026 mehr Grundschüler besuchen können als bisher. Bis 2032 soll sie zudem umfassend saniert werden.

Südstadt

Auf dem Groten Pohl in der Südstadt soll bis 2029 ein komplett neuer Schulcampus entstehen, mit Grundschule, Hort und Sportanlagen. Die Anlage ist als künftiger Standort der Jenaplanschule vorgesehen, die der steigenden Nachfrage kaum noch gerecht wird.

Komplett erneuert werden soll zudem das Paul-Friedrich-Scheel-Schulzentrum. Es sei nicht wirtschaftlich, das Bestandsgebäude zu erhalten, und die Gegebenheiten für die körperlich eingeschränkten Schüler müssten angepasst werden. Wann das passieren soll, ist jedoch noch unklar.

Dierkow

In Dierkow gehen die Arbeiten am Musikgymnasium Käthe Kollwitz weiter. In der Heinrich-Tessenow-Straße entsteht bis 2024 ein Ersatzbau für die Container, die in der Gutenbergstraße stehen. Im Anschluss erfolgt von 2026 bis 2028 die Sanierung des Bestandsgebäudes, zuletzt die der Außenanlagen.

Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Dierkow soll ein neues Gebäude bekommen, damit die Container in der Gutenbergstraße nicht mehr gebraucht werden. Quelle: Ove Arscholl

Reutershagen

In der Heinrich-Schütz-Schule in Reutershagen soll nun alles ganz schnell gehen. Nachdem der Neubau mehrfach verschoben wurde, soll sie bis 2023 eine eigene Aula mit Essensraum bekommen.

Weil sie aus allen Nähten platzt, soll die Grundschule Nordwindkinner vergrößert werden. Da in der Mathias-Thesen-Straße aber auch das Gymnasium Platz braucht, wird die Grundschule in einen Neubau mit Hort in die Bonhoefferstraße verlagert. Der Umbau soll von 2024 bis 2026 stattfinden.

Evershagen

In Evershagen stehen zwei Veränderungen an. In der Messestraße wird der neue Standort der Kinderkunstakademie des Instituts Lernen und Leben (ILL) errichtet, der sich bisher in der Blücherstraße befindet. Geplant ist, bis zum Schuljahr 2024/25 eine Grundschule mit Hort und Sporthalle sowie eine Kita zu bauen. Laut Angaben der Stadt wird es die erste Ansiedlung einer frei getragenen allgemeinbildenden Schule in einer Großwohnsiedlung in Rostock.

Mehr als 20 000 Schüler lernen an derzeit 61 Schulen in Rostock In der Hansestadt Rostock gibt es laut Angaben aus dem Rathaus derzeit 44 kommunal getragene und 17 freie Schulen. Davon sind 19 Grundschulen, acht Gymnasien, neun Gesamt- und sechs Regionale Schulen. Förderschulen gibt es in Rostock derzeit sieben und zwölf berufliche Schulen. Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 waren 15 148 Schüler an kommunalen Einrichtungen gemeldet – ein Plus von 242 – und mit 4989 ganze 140 Schüler mehr an den freien Schulen als im Vorjahr. Insgesamt lernen an allgemeinbildenden Schulen in Rostock im Schuljahr 2021/22 damit 20 137 Kinder und Jugendliche. Im Vorjahr waren es laut Angaben aus dem Rathaus noch 19 755. Zudem lernen 7050 Auszubildende an den beruflichen Schulen in Trägerschaft der Hansestadt.

Die Schule in der Maxim-Gorki-Straße, derzeit noch Förderschule Lernen GodeWind-Schule, wird mit Ende des Schuljahres 2026/27 gemäß der Inklusionsstrategie der Landesregierung nicht mehr als reine Förderschule fungieren. Bis dahin verbleiben die Schüler in ihren Klassen, im Anschluss werden sie dem Schulcampus Evershagen zugeordnet. Der Standort Maxim-Gorki-Straße wird dann der Grundschule am Mühlenteich und der Küstenschule überlassen.

Lütten Klein

Für die Förderschule Warnowschule in Lütten Klein sind die Pläne kurz und knapp umrissen, aber deutlich: „Aufgrund ungenügender räumlicher Verhältnisse erfolgt ein Ersatzneubau an der Kopenhagener Straße. Geplante Fertigstellung: 2029.“

Zuständig für Neubau und Sanierung von Schulen ist in Rostock der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE). Er wird auch die für 2024 geplante Sanierung der Sternwarte übernehmen und den Verkehrsgarten im Barnstorfer Wald wieder nutzbar machen. Dort war geplant, das Bestandsgebäude bis 2029 zu sanieren. Wegen der mangelhaften Bausubstanz sei diese nun aber „unverzüglich umzusetzen“, heißt es in dem Rathauspapier.

Von Katrin Zimmer