Rostock

Pfingstsonntag darf auch in der Hansestadt Rostock wieder die Innen- und Außengastronomie öffnen. Viele Gastronomen sind startklar für den Neustart und lassen direkt am ersten Tag wieder Besucher in ihre Bars, Cafés und Restaurants. Wer im Innenraum Platz nehmen möchte, braucht allerdings einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden alt sein darf. Vor dem langen Pfingstwochenende fragen sich daher viele Rostocker: Wo kann man sich am Sonnabend sowie am Pfingstsonntag und -montag testen lassen?

„Eine erhöhte Nachfrage zeichnet sich bereits ab“, sagt Frank Holle, Geschäftsführer der Goliath Veranstaltungsagentur, der mit zwei Partnern die Bürgerschnelltest GbR gegründet und im gesamten Stadtgebiet verteilt Testzentren aufgebaut hat. „Wir haben alle Stationen bereits ab Freitag auf Maximalkapazität erweitert“, sagt er. Als Grund nennt er bereits das Spiel des FC Hansa Rostock. Die Fans, die im Stadion live dabei sind, benötigen ebenfalls einen negativen Test. Ab Sonnabend werde es dann verstärkt Nachfragen von denjenigen geben, die Sonntag ins Restaurant wollen.“

Weitere Testzentren errichtet

Die Standorte der Bürgerschnelltest GbR befinden sich am Kröpeliner Tor (Kröpeliner Straße 54), am Universitätsplatz, in Lütten Klein über der Ospa-Filliale (Warnowallee 29), auf dem Kirchenplatz in Warnemünde, im Hansecenter Bentwisch (Hansestraße 37) und am Ostseepark Sievershagen (Ostsee-Park-Straße 3). „Am Sonnabend haben die Testcenter ganz regulär geöffnet“, sagt Holle.

Fünf Stationen über die Feiertage geöffnet

Neu aufgebaut wurden nun ein weiteres Testzentrum am Warnemünder Leuchtturm sowie am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. An beiden Stationen wird erstmals am Pfingstsonntag und Pfingstmontag getestet. Zusammen mit den bereits bestehenden Stationen auf dem Neuen Markt, auf dem Universitätsplatz und auf dem Warnemünder Kirchenplatz wird es damit über die Feiertage fünf Möglichkeiten für einen Antigen-Schnelltest geben. „Alle fünf Stationen sind zwischen 11 und 16 Uhr besetzt“, so Holle.

Er empfiehlt dringend, zuvor unter www.test-rostock.de einen Termin zu buchen. In Warnemünde gebe es dafür noch genug Kapazitäten, auch am Brink stehen die Chancen gut. Eng wird es hingegen auf dem Neuen Markt. „Am Uniplatz sind wir ausgebucht.“ Wer am Wochenende spontan und ohne Test sein Glück versuchen möchte, müsse sich teilweise auf lange Wartezeiten einstellen.

Test in Rövershagen

Eine weitere Möglichkeit bietet Karls Erlebnisdorf in Rövershagen. Das öffentliche Corona-Testzentrum im Waffelhaus ist täglich – auch über die Pfingstfeiertage – geöffnet. Dort können sich Besucher zwischen 8 und 18 Uhr kostenfrei auf Covid-19 testen lassen. „Für Karls braucht man im Grunde keinen Test. Nur für die Innengastronomie“, betont Chef Robert Dahl.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kostenpflichtig ist hingegen ein Antigen-Schnelltest beim Rostocker Biotechnologie-Unternehmen Centogene. 29 Euro kostet der Test, der innerhalb von 30 Minuten ausgewertet ist. Das Testcenter im Rostocker Hof hat regulär montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. „Unsere Testcenter haben Pfingstsonntag und Pfingstmontag zu den regulären Zeiten für Sie geöffnet“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Von Katharina Ahlers