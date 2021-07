Rostock

Timm Berger (41) ist in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt bestens bekannt. Denn der gelernte Konditor betreibt in der KTV seit dem 4. Februar 2017 das „Törtchenlokal Waldenberger“, das sich im Szeneviertel großer Beliebtheit erfreut. Timm Berger wurde in Wismar geboren und ist seit 2016 Wahlrostocker. Von 2003 bis 2010 lebte er schon einmal in Rostock und war damals mit dabei, als der Radiosender Lohro aufgebaut wurde. Noch heute moderiert er bei Lohro die Sendung „Tanztee“ zusammen mit Frank Berger. „Wie sind aber nicht miteinander verwandt“, betont Timm Berger.

Vormittags, bevor das „Törtchenlokal“ öffnet, steht er in der Backstube. „Mir kommen während der Arbeit die Ideen.“ Berger schätzt an der Gastronomie auch, dass sie so kommunikativ ist. Und in der Freizeit? „Mit meinem Bruder unternehme ich sehr gerne Ausflüge, zum Beispiel in die Museen in der Umgebung.“ Überhaupt, die Kultur: Timm Berger ist Fan der Musikreihe „Peter und der Jazz“ und geht gern zu Lesungen. Und ein weiteres Hobby ist inzwischen der eigene Garten.

Von Thorsten Czarkowski